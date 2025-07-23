Kadın, Annesini Bıçaklayarak Tutuklandı

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı annesi G.M.'yi bıçakla 11 yerinden yaralayan kızı Kardelen Muti, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Annesinin, Muti'den erkek arkadaşıyla ayrılmasını isteyince tartışmanın çıktığı belirtildi.
Emre ÖNCEL/SAMSUN,
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