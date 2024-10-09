Kadın Cinayetlerine Protesto: 4 Gözaltı

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(İSTANBUL) - İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'in katledilmesi üç gündür çok sayıda üniversitede protesto edilirken akşam saatlerinde Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önünde de gençler kadın cinayetlerini protesto etmek istedi. Ancak polis eylemci gençleri abluka altına aldı. 4 genç gözaltına alındı.

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in, Semih Çelik tarafından katledilmesi yurt çapında, özellikle de üniversitelerde protesto ediliyor. Üç gündür devam eden eylemlerde iktidarın kadın cinayetlerine yönelik tutumu da eleştiriliyor. Bu akşam saatlerinde de Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önünde buluşan gençler, cinayetleri kınamak istedi. Ancak bölgeden olaganüstü önlem alan polisin ablukası ile karşılaştı. "Kadınlara değil katillere barikat" şeklinde slogan atan öğrencilerden bazıları gözaltına alındı.

CHP Kadıköy Gençlik Kolları, gözaltı sayısını 4 kişi olarak açıkladı. Konuyla ilgili sosyal medyadan yapılan açıklamada da, "Marmara Üniversitesi önünde Ayşegül ve İkbal ve diğer kadın cinayetlerini protesto için toplanan arkadaşlarımızdan 4 kişi gözaltına alınarak vatan emniyete götürüldü. CHP Kadıköy Gençlik Örgütü üyesi arkadaşımızın da bulunduğu 4 kişi için Vatan Emniyet'e gidiyoruz. Direniş engellenemez. Polisler öğrenciler için değil katiller için var" ifadelerine yer verildi.