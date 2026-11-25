(ANKARA) - Kadın Dayanışma Komiteleri, ateşli silahlarla işlenen kadın cinayetlerinin, her yıl hız kesmeden arttığını belirterek, "Kadın cinayetlerini, silahların kaynağı, geçmiş tehditler, koruma kararları ve kamu makamlarının sorumluluğu bakımından takip edeceğiz. Bulgularımızı kamuoyuyla paylaşacak, yetkili kurumların, sorularımızı yanıtsız bırakarak sorumluluktan kaçmasına izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kadın Dayanışma Komiteleri tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, "Kurşun Failden Cüret Düzenden!" başlıklı açıklama yapıldı. Kadınların yaşam hakkı için bireysel silahlanmaya karşı mücadele çağrısında bulunulan açıklamada, ateşli silahlarla işlenen cinayetlerin artışında denetimsiz silah ticaretinin, cezasızlık kültürünün ve uygulanmayan koruma kararlarının büyük payı olduğu savunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ateşli silahlarla işlenen kadın cinayetleri her yıl hız kesmeden artarken silahlanmaya karşı başlattığımız çalışmayı sonuna kadar sürdüreceğiz. Kadın cinayetlerini, silahların kaynağı, geçmiş tehditler, koruma kararları ve kamu makamlarının sorumluluğu bakımından takip edeceğiz. Bulgularımızı kamuoyuyla paylaşacak, yetkili kurumların sorularımızı yanıtsız bırakarak sorumluluktan kaçmasına izin vermeyeceğiz.

Kadınların yaşamını korumak için alınması gereken önlemleri somut olarak ortaya koyacak ve uygulanması için mücadele edeceğiz. Biliyoruz ki, kadınları hayattan koparan kurşunu sıkan fail, fakat faillere bu cüreti ve cesareti veren de bu düzen. Bu yüzden hep birlikte bu düzenin karşısına dikiliyoruz. Uygulanmayan tedbirlerin, önlenmeyen saldırıların ve üzeri örtülen sorumlulukların takipçisi olacağız. Bu ülkenin böyle yönetilmesini kabul etmeyen herkesi Kadın Dayanışma Komiteleri'nin çalışmasına katkı sunmaya davet ediyoruz."