Kadın Doktora Saldıran Hasta Yakını Tutuklandı - Son Dakika
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Kadın Doktora Saldıran Hasta Yakını Tutuklandı

Göztepe Hastanesi'nde bir doktoru yaralayan hasta yakını, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

31.10.2024 10:46
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Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde görevli kadın doktoru, makas ve su ısıtıcısıyla darbedip yaralayan hasta yakını "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan kadın doktorun hasta yakını tarafından odasına kilitlenerek saldırıya uğramasına ilişkin soruşturmada yakalandıktan sonra hakimlikçe serbest bırakılan şüpheli F.E.S. başsavcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şiddete toleransın olmadığı belirtilerek, "Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde meydana gelen olay sonrası zanlı tutuklanmıştır. Hastanede görevli hekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak şiddete karşı toleransımız yok." ifadesine yer verildi.

"Sağlıkta şiddet sona erene kadar var gücümüzle mücadele edeceğiz"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık ordusunun her bir neferinin ulusal ve uluslararası her türlü mücadelede en ön safta yer alarak toplumumuzun sağlığı için büyük fedakarlıklarla çalıştığını belirtti.

Her birinin kendileri için eşsiz kıymette olduğuna dikkati çeken Güner, "Ancak son dönemde Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ve Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir hastanelerimizde yaşanan şiddet olayları, hepimizi derinden üzmüştür. Sorumluların hak ettikleri cezayı bulmaları için konunun yakından takipçisi olduğumuzu belirtiriz. Çalışma arkadaşlarımızın yanında olmaya, onlara güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak için sağlıkta şiddet sona erene kadar var gücümüzle mücadele edeceğiz."

Olay

Hastanede daha önce tedavi gören, çocuğunun durumuna ilişkin Uz. Dr. A.A.A. ile görüşmek isteyen şüpheli F.E.S, geçmişte yoğun bakım kliniğinde tedavisi sırasında çocuğunun kolunun kırıldığı ve ilgilenilmediğini iddia edip, doktoru odasına kilitlemişti.

Şüphelinin odada bulunan makas ve su ısıtıcısıyla doktor A.A.A'yı darbettiği iddia edilirken F.E.S'nin odanın kapısını açmasının ardından güvenlik görevlilerince kontrol alınmıştı.

Toplamda 12 yerinden yaralanan doktor hastanede tedavi altına alınmış, şüpheli ise gözaltına alınıp adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakılmıştı.

Davaya müdahil İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün verilen karara itiraz ettiği, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının ise karara itirazda bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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