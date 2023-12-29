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Kadın eski erkek arkadaşı tarafından ölümle tehdit edildi - Son Dakika
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Kadın eski erkek arkadaşı tarafından ölümle tehdit edildi

İstanbul'da yaşayan Hilal Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda eski erkek arkadaşı Uğur Çırak tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi. Çırak gözaltına alındı ve uzaklaştırma kararı olduğu tespit edildi. Şüpheliye elektronik kelepçe takıldı.

Kadın eski erkek arkadaşı tarafından ölümle tehdit edildi
29.12.2023 - 20:48,
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İSTANBUL'da yaşayan Hilal Yılmaz isimli kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda eski erkek arkadaşı Uğur Çırak tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi. Yılmaz'ın paylaştığı videodan sonra Uğur Çırak gözaltına alındı. Çırak hakkında uzaklaştırma kararı olduğu tespit edilirken şüpheliye elektronik kelepçe takıldı.

İstanbul'da yaşayan Hilal Yılmaz, dün akşam sosyal medya hesabından bir video paylaşarak eski erkek arkadaşı Uğur Çırak tarafından ölümle tehdit edildiğini, Çırak'ın daha önce de odasının camına tırmandığını, aracının camını kırdığını  söyledi. Videoda Çırak'tan defalarca kez şikayetçi olduğunu ancak Çırak'ın uzaklaştırma kararına rağmen kendisini tehdit etmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, yetkililerden yardım istedi. Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Yılmaz'ın videosundan sonra Beykoz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çırak, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliyle ilgili yapılan sorgulamada Çırak ve Yılmaz arasında daha önce de 'hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından 3 farklı dosya olduğu, Çırak'ın hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirlendi. Çırak hakkında, 'hakaret, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından adli işlem başlatılırken şüpheliye elektronik kelepçe takıldı.

Kaynak: DHA
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