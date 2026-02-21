Kadın Esnaf Başkanları Buluşması - Son Dakika
Kadın Esnaf Başkanları Buluşması

21.02.2026 12:34
Ahi Enstitüsü, kadın esnaf başkanlarını Ankara'da toplayarak aile ve toplum konularını tartışacak.

(ANKARA) - Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Ahi Enstitüsü, Türkiye'de ilk kez esnaf ve sanatkar odalarının kadın başkanlarını Ankara'da bir araya getirecek. "Anadolu'nun Ahisiyiz, Türkiye'nin Ailesiyiz" projesi kapsamında düzenlenecek zirvede, kadın başkanlar toplumun ve ailenin geleceğini ele alacak.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında düzenlenecek olan "Ahiyiz, Aileyiz Buluşması", 2 Nisan Perşembe günü saat 10.00'da Öz Finans İş Sendikası Konferans Salonu'nda yapılacak. Çok sayıda esnaf odası ve STK kadın başkanının katılacağı toplantıya devlet erkanı ve siyasiler de davet edildi.

Fehmi Çalmuk:  "Bu buluşma tarihe bir kayıt düşecektir"

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Ahi Enstitüsü Başkanı Fehmi Çalmuk, buluşmanın tarihi bir misyon taşıdığını belirterek "Ahilik geleneğinin en önemli aktörü Baciyan-ı Rum, yüzyıllardır Anadolu topraklarını koruma ve kollama mücadelesini bugün ticari hayatta ve üretimde sergilemektedir. Esnaf ve sanatkar odalarımızın kadın başkanları, Ahilik yanında aileyi de yaşatan birer rol modeldir. Bu buluşma tarihe bir kayıt düşecektir" ifadelerini kullandı.

Beş önemli başlık, bir stratejik rapor

Buluşma kapsamında kadın başkanlar beş kritik konu başlığı altında sunumlar ve konuşmalar yapacak. Toplantı sonunda elde edilen tespit ve öneriler, stratejik bir rapor haline getirilerek kamuoyuyla paylaşılacak. Oturum başlıkları şöyle belirlendi:

"Ailenin Korunmasında Esnaf ve Sanatkarların Rolü: Toplumsal yapının temel taşı ailede esnafın etkisi."

Kadın İstihdamı: Ailenin güçlendirilmesinde kadınların esnaf ve sanatkar olarak ekonomiye katılımı.

Şiddete Karşı Esnaf Dayanışması: Kadına karşı şiddetin önlenmesinde esnafın üstleneceği toplumsal rol.

Gençlerin Korunması: Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklara karşı korunmasında 'Mahalle Kültürü' ve esnafın denetleyici gücü.

Mesleki Eğitim (Usta-Çırak İlişkisi): Ailenin korunması ve güçlendirilmesinde geleneksel mesleki eğitimin önemi."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Ankara, Güncel

