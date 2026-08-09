Kadın Girişimciden İhracat Hamlesi - Son Dakika
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Kadın Girişimciden İhracat Hamlesi

Kadın Girişimciden İhracat Hamlesi
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Sibel Zeybek, atölyesiyle ABD ve Avrupa'ya tekstil ihracatı yapıyor, 16 kadına istihdam sağlıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan girişimci Sibel Zeybek, devlet desteklerinden yararlanarak kurduğu tekstil atölyesiyle ABD ve Avrupa pazarına ihracat yapıyor.

Tekstil sektöründe yaklaşık 20 yıllık deneyime sahip olan iki çocuk annesi Zeybek, farklı firmalarda üretim, planlama ve maliyet yönetimi alanlarında görev yaptı.

Uzun yıllar edindiği tecrübeyi kendi işine aktarmaya karar veren Zeybek, yaklaşık 5 yıl önce İnegöl'de atölyesini kurarak girişimcilik yolculuğuna başladı.

Devlet teşviklerinden de yararlanan Zeybek, 16 kadına istihdam sağladığı atölyesinde köpek yatağı, ev tekstili, mutfak önlüğü, yatak alezi ve çeşitli tekstil ürünleri imal ediyor.

Üretimini ihracatla taçlandıran Zeybek, ülkeye döviz kazandırıyor.

"Kadınlar işlerini büyük bir titizlikle yapıyor"

Sibel Zeybek, AA muhabirine, üretime olan ilgisinin atölye açmasında etkili olduğunu söyledi.

Tasarlamak, ortaya bir ürün çıkarmak ve bunun farklı ülkelere gitmesinin kendisini heyecanlandırdığını belirten Zeybek, özellikle KOSGEB ve İŞKUR desteklerinin işini büyütmesinde önemli rol oynadığını anlattı.

Zeybek, devletin sunduğu desteklerin girişimciler için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Hem makineleşme hem de istihdam konusunda ciddi katkı sağladı. İŞKUR üzerinden çalışan temin ediyoruz. Burada eğitim vererek üretime dahil ediyoruz. Daha önce hiç tecrübesi olmayan kadınlar burada meslek öğreniyor." dedi.

Atölyede yatak alezi, köpek yatağı, mutfak önlüğü, çanta, nevresim ve çeşitli tekstil ürünleri imal ettikleri bilgisini paylaşan Zeybek, üretimin bir bölümünü yurt dışına gönderdiklerini kaydetti.

Zeybek, ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya ve Yunanistan'a ürün gönderdiklerini aktararak, farklı pazarların farklı beklentilerinin olduğunu ve bu durumun üretim süreçlerinde esneklik gerektirdiğini söyledi.

Daha önce ABD'li bir firmanın Çin'den tedarik ettiği alezi atölyelerinde üreterek ABD'ye gönderdiklerini anlatan Zeybek, "Bir müşterimiz daha önce ürünlerini Çin'den alıyordu. Yaklaşık 5 bin ürün hazırlayıp ABD'ye gönderdik. Bu ay içinde üretime devam edeceğiz. Çin pazarının elinden bir ürünü almış olduk. Böyle küçük bir yerde bunu yapabilmemiz bizim için büyük bir mutluluk." diye konuştu.

Zeybek, üretim kapasitesine ilişkin de bilgi vererek, aylık 15 bin parça tekstil ürünü imal ettiklerini, az kişiyle çok şey başardıklarını ifade etti.

Siparişlerin artmasıyla kapasiteyi büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, "Talep arttıkça biz de kapasitemizi artırmayı planlıyoruz. Daha fazla kadına istihdam sağlamak istiyoruz. Amacımız hem üretimi büyütmek hem de daha fazla kadını iş hayatına kazandırmak." dedi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Ekonomi, Güncel, İnegöl, Döviz, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Girişimciden İhracat Hamlesi - Son Dakika

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