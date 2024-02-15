Girişimci İş Kadınları Derneği, Kadın Girişimciler İçin 100 Öneri Projesi\'ni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı\'na sundu

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Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Başkanı Gözde Diker ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel hazırladıkları "Kadın Girişimciler İçin 100 Öneri Projesi"ni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede sundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ANGİKAD yönetimi Bakan Göktaş'ı ziyaret etti.

Görüşmede, kadın girişimciler için hazırlanan projenin detayları paylaşıldı. Bu kapsamda, Bakanlık ve Dernek iş birliğiyle kadın girişimcilerin karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelinmesi ve daha fazla kadının iş dünyasına katılımının sağlanması için gerekli adımların atılması hedeflendi.

ANGİKAD Başkanı Diker, toplantıda projenin detaylarını, hayata geçirilmesi için planlanan yol haritasını ve proje kapsamında hedeflenen sonuçları anlattı. Söz konusu 100 önerinin uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla bir mevzuat komisyonu kurulmasını talep eden Diker, önerilerin kanunlaşması için de destek istedi.

Bakan Göktaş ise ANGİKAD'ın sunduğu "Kadın Girişimciler İçin 100 Öneri Projesi" ile kadın girişimcilerin desteklenmesi ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlanması yönündeki çabaları takdirle karşıladıklarını belirtti.

"100 Öneri" kadınların iş dünyasındaki yerine odaklanıyor

Projede, kadın girişimcilerin ekonomik, sosyal ve eğitim alanlarında güçlenmeleri için ihtiyaca yönelik yazılmış talepler yer alıyor. Bu öneriler, Türkiye ekonomisine ve kadınların iş dünyasındaki yerine odaklanarak, mali yüklerin hafifletilmesi, fırsat eşitliği ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi, hibe ve teşviklerin yeniden yapılandırılması ve eğitim alanlarını kapsıyor.