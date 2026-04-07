Osmangazi'de Kadın Girişimciler Sokağı'na Yoğun İlgi

07.04.2026 10:43  Güncelleme: 11:07
Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri kapsamında oluşturulan Kadın Girişimciler Sokağı, konukların büyük ilgisini çekti. Başkan Erkan Aydın, stantları ziyaret ederek kadın girişimcilere destek verdi.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri kapsamında kurduğu Kadın Girişimciler Sokağı, konuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Kadın girişimciler, ürünlerini tanıtma ve satış imkanı bulurken; Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, stantları ziyaret edip kadın emeğine destek verdi.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri kapsamında kurulan Kadın Girişimciler Sokağı, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde kente gelen konukların ilgi odağı oldu. El işi ürünlerden yöresel lezzetlere, takı tasarımlarından tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede üretim yapan kadın girişimciler, açtıkları stantlarla yurtdışından gelen konuklara hem alışveriş hem de tanışma imkanı sundu.

Fetih yürüyüşü öncesinde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da Kadın Girişimciler Sokağı'nı ziyaret ederek, kadın emeğine olan desteğini bir kez daha gösterdi. Stantları tek tek gezerek, kadınların kendi emekleriyle ortaya koyduğu ürünler hakkında bilgi alan Başkan Aydın, hayırlı ve bol kazançlı işler temennisinde bulundu. Gün boyunca yerli ve yabancı turistlerle ürünlerini paylaşma şansı yakalayan girişimci kadınlar ise Başkan Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.

Kadınların ürettiklerine hayran kaldılar

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü Etkinlikleri dolayısıyla Romanya'dan gelen STK temsilcisi Yasemin Uysal, kadınların desteklenmesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Osmanlı'nın kurulduğu topraklara, Osmanlı'nın en ucu Tuna'dan ziyarete geldik. Bizi çok güzel ağırladılar, biz bu kadar beklemiyorduk. Diğer ülkelerden gelenlerle de çok güzel kaynaştık, birbirimizi davet ettik. Osmangazi Belediyesi, Türk dünyasının buluşmasına vesile oldu. Buradaki kadınları belediye daha çok desteklesin, daha çok yer versin" ifadelerini kullandı.

Stantları gezerek kadınların üretimine hayran kalan ve alışveriş yapan Tsetserleg Belediye Başkanı ve Erdenebulgan İlçe Valisi Tumurbaatar Ganzorig de Türk insanının misafirperverliğine vurgu yaparak, kendilerini çok güzel karşılayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Erkan Aydın, Osman Gazi, Osmangazi, Ekonomi, Kültür, Güncel, Bursa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
