Buca'da İlham Veren Girişimcilik Paneli

21.04.2026 10:03  Güncelleme: 10:24
Buca Belediyesi, Kadın İş Birliği ve Girişimcilik Paneli düzenleyerek farklı sektörlerden kadınları bir araya getirerek girişimcilikte karşılaştıkları zorlukları ve dayanışmanın önemini vurguladı. Panelde, kadınların üretim süreçlerindeki etkileri ve kalıplaşmış meslek yargılarını aşma çabaları ele alındı.

(İZMİR) - Kadınların üretimde, istihdamda ve girişimcilikte üstlendiği rolü güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, farklı sektörlerden kadınları bir araya getirdi. Sanayiden tekstile, eğitimden sosyal projelere uzanan deneyimler, kadınların üretim süreçlerindeki gücünü ortaya koydu.

Buca Belediyesi Meclis Salonu'nda Kadın İş Birliği ve Girişimcilik Paneli düzenlendi. Ege Kadın Buluşması Platformu (EKBP) İzmir Sekreteri Şengül Baysak moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Kollektif Etki Programı Derneği (KEP) ve Tekstil Atölyesi'nden Pervin Aydar Emeklioğlu, Dahi Eğitim Kurumları Sahibi Özgür Özer Demir ve Galler Yapı Sanayi Sahibi, aynı zamanda İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Çibek deneyimlerini paylaştı. Konuşmacılar, girişimcilik yolculuklarında karşılaştıkları önyargılara rağmen üretimden vazgeçmeyen kadınların kararlılığını ve dayanışmanın yarattığı kolektif gücü somut örneklerle anlattı.

İZİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Çibek, kadınların kalıplaşmış meslek yargılarını aşmasının önemine dikkat çekerek, "Kadın olarak hepimizin üzerine yapışmış işler var. Bir fırın açsaydım bana böyle sorulmayacaktı ama 'panjurlu kepenk sistemleri yapıyoruz' deyince 'Neden çocuğum, neden bunu seçtin?' gibi bir şey söylendi. Zaten halihazırda 8 yıldır bu sektörde çalışıyordum ve üretiminden tutun da her metrekaresinde emeğim olan bir fabrikadan çıkmıştım. 'Bildiğim başka bir iş yok' dedim ben de" dedi.

KEP Derneği Tekstil Atölyesi'nden Pervin Aydar Emeklioğlu ise dezavantajlı kadınları merkeze alan üretim modeli oluşturduklarını belirterek, mesleki eğitimin yanı sıra sosyal ve dijital becerileri kapsayan güçlenme programlarıyla kadınların hayatına çok yönlü katkı sunduklarını ifade etti.

Başarı dayanışmayla büyüdü

Dahi Eğitim Kurumları Sahibi Özgür Özer Demir ise başarının yalnızca bireysel çabayla değil, kadın dayanışmasıyla büyüdüğünü ifade ederek, "Biz birbirimizden beslenen büyük bir ormanız, dallarımızdan birbirimizi besliyoruz. Biz ne iş yapmak istiyorsak ya da neyle başarılı olmak istiyorsak evet birbirimize çok sıkı sarılırsak o işte başarılı olabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
