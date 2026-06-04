Kadın Güçlendirme Görüşmesi İstanbul'da

(İSTANBUL) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kamerun Kadının Güçlendirilmesinden Sorumlu Bakan Marie-Thérèse Abena Ondoa ile İstanbul'da bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da Kamerun Kadının Güçlendirilmesinden Sorumlu Bakan Marie-Thérèse Abena Ondoa ile görüştü.

Görüşmede, kadınların ekonomik hayatta aktif rol alması, karar alma mekanizmalarındaki temsiliyetlerinin artırılması ve aile hayatının güçlendirilmesine ilişkin ülke tecrübeleri paylaşıldı.

Bakan Göktaş, görüşmenin Kamerun ile kurulan ilişkileri daha ileriye taşıyacağına inandığını belirtti.

Göktaş, sosyal hizmetler alanında yeni iş birliklerinin geliştirilmesini temenni etti.