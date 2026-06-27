Kadın Gücü: Hanım Güngör'ün Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Kadın Gücü: Hanım Güngör'ün Başarı Hikayesi

Kadın Gücü: Hanım Güngör\'ün Başarı Hikayesi
27.06.2026 11:58
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Hanım Güngör, gözleme yaparak 5 çocuğunu büyüttü; kadınlara çalışma çağrısı yaptı.

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde Hanım Güngör (59), gözleme yaparak 5 çocuğunu büyüttü. 3 çocuğu mühendis olan Güngör, "Evde kalsam huzursuz oluyordum. Çocuklarımın geleceği için çalışmak zorundaydım" dedi.

Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nin yanı başındaki Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan Hanım Güngör, nakliyecilikle uğraşan eşi İsmail Güngör'e (66) destek olmak için açtığı iş yerinde gözleme yapmaya başladı. Şelaleyi gezmeye gelenlere gözleme satarak ailesine maddi katkı sağlayan Güngör, 2 çocuğunu evlendirdi. Güngör, eğitimlerine destek verdiği çocukları Rıdvan'ın (36) maden, Mustafa (31) ile Selfinaz'ın (26) da makine mühendisi olmasın sağladı.

Şelaledeki iş yerini ilk açtığı zaman erkeklerin kendisine 'Evine gidip otursana' demelerine rağmen pes etmediğini söyleyen Hanım Güngör, "Sabah 07.00'den gece 24.00'e kadar çalıştım. Evde kalsam huzursuz oluyordum. Çocuklarımın geleceği için çalışmak zorundaydım. Onların okumasını istiyordum. 2 çocuğum evlendi ama kalan 3'ünü okutmaya kararlıydım. Babaları kamyonla nakliyecilik yapıyordu. Ben onlara 'Sizi kamyona bindirmeyeceğim, okutacağım' dedim. Bir oğlum makine, bir oğlum ile küçük kızım maden mühendisi oldu. Evlatlarım beni hiç üzmedi. Onlardan çok razıyım. İş yerine astığım fotoğraflarına bakarak çalışmak beni mutlu ediyor" diye konuştu.

Erzurum'da düzenlenen yemek yarışmalarından elde ettiği tam altını boynuna takan, madalyalarını da iş yerine asan Hanım Güngör, kadınlara seslenerek çalışmalarını tavsiye etti. Güngör, "Kadınlar yapamaz diye bir şey yok. Kadınlar istediğini yapar hem de en güzel şekilde yapar. Önce kendilerine sonra eşlerine güvensinler" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Kadın, Yaşam, Son Dakika

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