Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara, "Anneler Günü" dolayısıyla gelecek hafta içi açık görüş imkanı tanınacağını bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 12-16 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, 'Anneler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum."
Son Dakika › Güncel › Kadın Hükümlülere Açık Görüş İmkanı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?