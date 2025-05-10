Kadın Hükümlülere Açık Görüş İmkanı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara, "Anneler Günü" dolayısıyla gelecek hafta içi açık görüş imkanı tanınacağını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 12-16 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, 'Anneler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız. Aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum."