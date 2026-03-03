Kadın Hükümlülere Açık Görüş İmkanı

Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 9-13 Mart'ta açık görüş yapabilecek.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak, her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek. Ayrıca hazırlanan program, koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılacak.

"Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma" ve "hücreye koyma" disiplin cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak."