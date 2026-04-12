Kadın, İş Yerinin Camlarını Kaldırım Taşıyla Kırdı

FATİH'te bir iş yerinin önüne gelen kadın, yerden aldığı kaldırım taşıyla iş yerinin camlarını kırdı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasıyla ve vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Olay, saat 03.35 sıralarında Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin önüne gelen kadın, yerden aldığı kaldırım taşını iş yerine fırlatmaya başladı. Uzun süre iş yerine taş atmaya devam eden kadın, camları kırmasının ardından olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla ve vatandaşlar tarafından kaydedilirken, iş yeri sahibinin şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.