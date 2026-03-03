Kadın İşçilerden Mücadele Vurgusu

(TBMM) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, "Ne yaparsanız yapın susmayan kadın işçilerin, yan yana mücadele eden kadın işçilerin, adalet arayan, adalet için mücadele eden kadın işçilerin, üzerlerine coplu kolluk güçleri salsanız da direnmekten vazgeçmeyen kadın işçilerin ve sadece kendi ekmeği için değil, bu ülkenin geleceği için mücadele eden kadın işçilerin direnci var, mücadelemiz var" dedi.

EMEK Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen emekçi kadınlarla birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Karaca, 8 Mart öncesinde, "Yoksulluğa, şiddete, savaşa karşı mücadelemiz var" diyerek, ülkenin dört bir tarafında grevlerde, direnişlerde, fabrikalarda, atölyelerde, evlerde ve sokaklarda direnen kadınlarla bugün bir Meclis buluşması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kadın yoksulluğunun ve kadına yönelik şiddetin ülkenin en önemli gündem maddeleri arasında olması gerektiğini belirten Karaca, kadın işçilerin sendikalaştıkları için baskı ve işten çıkarmalarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Karaca, "Bu ülkede patronlar kadın işçilere köle muamelesi yapıyorlar. Bunu yapabiliyorlar çünkü arkalarında devlet gücü var" diye konuştu. Kadın işçilerin Anayasal hak olan sendikalaşma hakkını kullandıkları için hedef alındığını söyleyen Karaca, "Biz bugün Meclis'e siz ne yaparsanız yapın biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz demek için geldik" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Ligel Tekstil, Şıkmakas, Tapeten, Smart Solar, Almer, Nova Kalıp, GM Teknik ve sağlık iş kolundan kadınların yer aldığını belirten Karaca, Soma ve Kırık'ta direnen maden işçilerinin eşlerini de selamladı. Karaca, "Yalnız değilsiniz kız kardeşlerim. Hiçbir zaman yalnız olmayacaksınız" dedi.

Karaca, 8 yaşındaki kızı Hifa İkra ile hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik'in daha önce "Başıma bir iş gelirse intihar demeyin" dediğini hatırlattı. Karaca, devletin gerekli korumayı sağlamadığını savundu. Karaca, "Fatma Nur Çelik'in kim tarafından öldürüldüğü açıktır. Kadınlar olarak kendi hakkımızı da Fatma Nur'un hakkını da size helal etmiyoruz Sayın Bakan. Çünkü aslına bakarsanız kadınları karanlığa iten, bu gerici odakların onların yaşamlarını karartmasına izin veren, kadınlar oradan çırpınarak kurtulmaya çalıştıklarında, bir adalet mücadelesi verdiklerinde onları yalnız bırakan sizsiniz. Başka Fatma Nur'lar, başka Hifa'lar olmasın diye biz de acımızla ve öfkemizle size hesap sormaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Karaca'dan bakanlara: "Taziye mesajı yayınlamaktan vazgeçin"

İstanbul Çekmeköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'e de değinen Karaca, eğitimde yaşanan şiddetin iktidarın politikalarının sonucu olduğunu ileri sürdü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na seslenen Karaca, "Artık bize taziye mesajları falan yayınlamaktan vazgeçin. Hesap soracağız, hesap vereceksiniz ve somut adım atacaksınız" dedi. Karaca, okullarda yeterli rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti sağlanması gerektiğini, risk altındaki öğrenciler için erken müdahale programları oluşturulmasını talep etti.

"Bu düzen değişene kadar susmayacağız"

Karaca, şunları kaydetti:

"Çocukların karnını doyurmak, onları bu çetelerin elinden kurtarmak için atmanız gereken somut adımlar var. Bunların peşindeyiz. Bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için bugün eğitim emekçilerinin ülkenin dört bir tarafında ortaya koyduğu öfkeyi ve direnci biz de sahipleniyoruz ve eğitim emekçilerinin yalnız olmadığını bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum. Bu ülkenin çocuklarının yalnız olmadığını bir kere daha söylemek istiyorum. Kaybettiğimiz öğretmenlerimizin anısı önünde sözümüz net. Bu düzen değişene kadar susmayacağız. Bu düzenin eğer bize baş eğdireceğini, boyun eğdireceğini, susturacağını düşünüyorsanız, işte buradaki tabloya bakın. Ne yaparsanız yapın; susmayan kadın işçilerin, yan yana mücadele eden kadın işçilerin, adalet arayan, adalet için mücadele eden kadın işçilerin, üzerlerine coplu kolluk güçleri salsanız da direnmekten vazgeçmeyen kadın işçilerin ve sadece kendi ekmeği için değil, bu ülkenin geleceği için mücadele eden kadın işçilerin direnci var, mücadelemiz var."