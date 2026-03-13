Kadın Kooperatiflerine Destek Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Kooperatiflerine Destek Protokolü

13.03.2026 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, kadın kooperatiflerinin ürünlerinin görünürlüğünü artırmak için protokol imzaladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, GS1 Türkiye Vakfı ile kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda görünürlüğünü artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Bakanlığımız ile GS1 Türkiye Vakfı arasında, kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda görünürlüğünü artırmak amacıyla önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. '2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı' kapsamında hayata geçirilen bu protokol ile ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendiren kooperatifler için barkodlama sisteminde indirim uygulanması sağlanarak kooperatiflerin dijitalleşme süreçlerine destek olunması ve kooperatif ürünlerinin e-ticaret pazaryerleri ile büyük perakende zincirlerinde daha görünür kılınması hedeflendi. Bu kapsamda, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğinin"

değerlendirilmesi amacıyla kurulan kooperatif olması, kooperatifin cirosu 10 milyon Türk Lirası'nın altında olması, sadece kendi markası akindaki ürünlerde kullanacağına dair taahhütte bulunması, şartlarıyla, 12 basamaklı (1 çeşit ürün), 11 basamaklı (10 çeşit ürün) ve 10 basamaklı (100 çeşit ürün) için talep edilen sistem üyeliklerinde beş yıllık süreyle sisteme giriş bedelleri ile yıllık kullanım bedellerinde yüzde 50 indirim uygulanacaktır. Ayrıca protokolde yer alan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılarından (ETAHS) herhangi birinin GS1 Türkiye data capture (ürünün fotoğraflanarak doğru ürün verisiyle sisteme aktarma hizmeti) hizmeti kapsamında ürün verisini GS1 Türkiye'den alması halinde; protokol kapsamında üye olmuş kadın kooperatiflerine 'data capture' hizmeti 5 yıl süre ile ücretsiz sağlanacaktır."

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Kooperatiflerine Destek Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 18:39:18. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın Kooperatiflerine Destek Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.