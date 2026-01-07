Eskişehir'de "Kadın Sağlığı Eğitim Programı" Tamamlandı - Son Dakika
Eskişehir'de "Kadın Sağlığı Eğitim Programı" Tamamlandı

07.01.2026 13:24  Güncelleme: 14:46
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı iş birliğiyle yürütülen Kadın Sağlığı Eğitim Programı, kadınların üreme sağlığı konularında bilinçlenmesini hedefleyerek sona erdi. Program, katılımcılara sağlıklı alışkanlıklar kazandırmayı ve aile sağlığı bilincini artırmayı amaçladı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) ile Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) iş birliğinde yürütülen "Kadın Sağlığı Eğitim Programı", kadınların koruyucu sağlık yaklaşımı çerçevesinde temel üreme sağlığı konularında bilinçlenmesini hedefleyerek tamamlandı.

Kadın Sağlığı Eğitim Programı kapsamında Eskişehirli kadınlar, üreme sağlığına ilişkin doğru bilinen yanlış bilgileri yeniden değerlendirme ve interaktif bir ortamda deneyimlerini paylaşma imkanı buldu. Kadın sağlığı seminerleriyle katılımcıların koruyucu sağlık yaklaşımını benimsemeleri ve sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmaları amaçlandı.

Eğitim programı; kadınların temel kadın sağlığı konularında doğru ve güvenilir bilgilere erişimini sağlamak, koruyucu sağlık davranışlarını teşvik etmek, riskli sağlık davranışları yerine sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak ve sağlık ile kamu hizmetlerine yönelik talebi artırmak gibi hedeflerle gerçekleştirildi. Aynı zamanda kadınların aile ve toplum içindeki konumlarının güçlendirilmesi, ailelerin sağlık bilincinin yükseltilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması da programın önemli amaçları arasında yer aldı.

Eğitimler, tanışmadan başlayarak cinsel ve üreme organları, temizlik ve beslenme, güvenli annelik, gebeliği önleyici yöntemler, üreme sağlığını koruyucu davranışlar, iletişim, cinsellik, haklar, çocuklar ve ergenler, genel sağlığı koruyucu davranışlar ve değerlendirme olmak üzere toplam 12 modülden oluştu.

Program, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği bursiyer öğrencileri ile grup halinde yürütüldü. 36 öğrencinin katıldığı eğitimler, 22 Ekim 2025 ile 30 Aralık 2025 tarihleri arasında yürütüldü. Katılımcılar, eğitim sürecinin hem bilgilendirici hem de güçlendirici olduğunu ifade ederek programdan memnuniyet duyduklarını belirtti.

EBB ve TAP Vakfı, kadın sağlığını merkeze alan bu tür eğitim çalışmalarının gelecek dönemlerde de devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

