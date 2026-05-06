Tekirdağ Kapaklı'da "Kadın Sağlığı Eğitimleri" Başladı

06.05.2026 17:23  Güncelleme: 18:29
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kadın Sağlığı Eğitimleri', Kapaklı'da başladı. Beş hafta sürecek eğitimlerde kadınlara beden farkındalığı, ruhsal ve fiziksel sağlık gibi konular anlatılacak.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Kadın Sağlığı Eğitimleri" başladı. Beş hafta sürecek eğitimlerin ilk buluşması, Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kadınlara yönelik koruyucu sağlık eğitimlerine devam ediyor. Süleymanpaşa'daki programın tamamlanmasının ardından eğitimlerin yeni durağı Kapaklı oldu. Dün itibarıyla başlayan programın ilk dersinde kadınlara genel bilgilendirme yapıldı.

Salı ve perşembe olmak üzere haftada iki gün olarak planlanan eğitim süreci toplam beş hafta devam edecek. Program kapsamında salı günleri Sosyal Hizmet Uzmanı Simge Nur Öksüz, perşembe günleri ise Sosyolog Selinay Demirhanöz katılımcılarla bir araya gelecek.

Samimi bir ortamda bilgi paylaşımı

Yaklaşık 12 kadının katılımıyla başlayan ilk oturumda Sosyal Hizmet Uzmanı Simge Nur Öksüz, programın içeriğine ilişkin sunum yaptı. Samimi bir ortamda geçen eğitimlerde kadınlara; beden farkındalığı, ruhsal ve fiziksel sağlık, üreme sağlığı, iletişim becerileri ve kadın hakları gibi temel konular anlatılacak.

Hedef; sağlık bilincini yaygınlaştırmak

Büyükşehir Belediyesi, "Sağlıklı kadın, güçlü aile; güçlü aile, güçlü toplum" hedefiyle yürütülen eğitimlerle, kadınların sağlık bilgilerini güncellemeyi ve farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.

Kapaklı'daki eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcılara sertifika verilmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA

