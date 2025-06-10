Kadın Sağlığı İçin Mahalle Buluşmaları: Menopoz Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Kadın Sağlığı İçin Mahalle Buluşmaları: Menopoz Bilgilendirmesi

10.06.2025 09:58  Güncelleme: 10:24
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Çiğli Belediyesi'nin düzenlediği Kadın Sağlığı İçin Mahalle Buluşmaları, İzkent Mahallesi'nde devam etti. Toplantıda, Op. Dr. Arzu Çabuk Dökmeci, menopoz hakkında bilgilendirme yaptı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi'nin "Kadın Sağlığı İçin Mahalle Buluşmaları" İzkent Mahallesi Kadınca Yaşam Derneği'nde devam etti. Buluşmada, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Çabuk Dökmeci, menopoza ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Kadın Sağlığı İçin Mahalle Buluşmaları, İzkent Mahallesi Kadınca Yaşam Derneği'nde düzenlenen program ile devam etti. Programda, kadınların hayatında önemli bir dönüm noktası olan menopoza ilişkin temel bilgiler paylaşılırken, katılımcıların merak ettiği sorular da yanıtlandı.

Menopozda bilinçli ve sağlıklı geçiş

Mahalleli kadınların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, sürecin fizyolojik ve psikolojik etkileri üzerine kapsamlı bilgiler sunulurken, menopozun yaşam kalitesine etkileri derinlemesine tartışıldı.

Bilgilendirme sunumunu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Çabuk Dökmeci gerçekleştirdi. Dökmeci, menopoz döneminde sık karşılaşılan sorunlardan sağlıklı yaşam önerilerine, beslenme alışkanlıklarından ruhsal dengeleri koruma yollarına kadar geniş bir perspektifte bilgi verdi.

Katılımcılar, sorularını yönelterek hem bilimsel hem de pratik bilgiler edinme fırsatı buldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadın Sağlığı İçin Mahalle Buluşmaları: Menopoz Bilgilendirmesi - Son Dakika

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