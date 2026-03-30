Kadın Servis Şoförü: Sevil Bakır'ın Başarı Hikayesi
Kadın Servis Şoförü: Sevil Bakır'ın Başarı Hikayesi

30.03.2026 11:31
Elazığ'da Sevil Bakır, eşinin işine başlamasıyla devraldığı servis şoförlüğünde azmiyle örnek oldu.

Elazığ'da eşinin başka bir kurumda işe başlamasının ardından okul servis şoförlüğünü devralan Sevil Bakır, her gün öğrencilerin evi ile okul arasında mekik dokuyor.

Elazığ'da yaşayan 23 yıllık evli 2 çocuk annesi Sevil Bakır (43), eşi Fatih Bakır'a 10 yıl boyunca öğrenci servisinde yardımcı olarak rehberlik yaptı.

Eşinin resmi bir kurumda göreve başlamasıyla servis aracının boşta kalmasına razı olmayan Sevil Bakır, bu işi yapmaya karar verdi. Gerekli belgeleri aldıktan sonra direksiyonun başına geçen Bakır, servis şoförlüğü yapmaya başladı.

Bakır, her sabah öğrencileri evlerinden alarak okullarına götürüyor, akşam ise ailelerine teslim ediyor.

İşe başladığında çevresi ve öğrenciler tarafından şaşkınlıkla karşılanan Bakır, azmi ve özverisiyle zamanla ön yargıları da yıktı.

"Bir kadın olarak zoru başardığıma inanıyorum"

Sevil Bakır, AA muhabirine, eşinden devraldığı servis şoförlüğü işini özenle yaptığını söyledi.

Bu mesleği benimsediğini ve uzun süre yapmak istediğini belirten Bakır, şunları kaydetti:

"Daha önce ev kadınıydım. Eşime destek olmak amacıyla 10 yıl boyunca rehberlik yaptım. Eşim resmi bir kuruma geçince salgın döneminde servisimiz boşta kaldı. Şoför aramak yerine 'Ben yapabilirim' dedim. Denedim ve başardığımı gördüm. Gerekli belgelerimi aldıktan sonra direksiyon başına geçtim."

Kadın servis şoförü olmasının veliler tarafından olumlu karşılandığını anlatan Bakır, diğer servis şoförleriyle de uyumlu bir şekilde çalıştığını dile getirdi.

Bu işi yapmanın gururunu yaşadığını ifade eden Bakır, şöyle konuştu:

"Bir kadın olarak zoru başardığıma inanıyorum. Aslında yapılmayacak bir meslek değil. Dışarıdan sadece araba sürülüyor gibi görünse de mesleğimizin birçok zor yanları var. Toplumla iç içeyiz. İnsanlarla muhatap olmak zorundayız. Her konuda dikkat etmemiz lazım. Kendime inanıyorum ve güveniyorum. Diğer kadın arkadaşlarıma örnek olmak istiyorum. Öğrencilerle iletişimim çok iyi. Bir anne olarak çocuklara şefkatle yaklaşıyorum. Küçük öğrencilerden ağlayanlar oluyor. O an annenin içi rahat etsin diye çocuğu sakinleştiriyor, eğlendiriyoruz. Bu işte şefkat ve dikkat çok önemli."

Mesleğinin ağır bir sorumluluk gerektirdiğini dile getiren Bakır, "Anne ve babaların emanetlerini taşıyoruz. Günün 8 saati direksiyon başında geçiyor. Yaklaşık 70'e yakın öğrenci taşıyorum ve günlük 150-200 kilometre yol yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Eşime çok teşekkür ediyorum, bana bu iş imkanını sağladığı için." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın Servis Şoförü: Sevil Bakır'ın Başarı Hikayesi - Son Dakika

