Kadın şikayet için gittiği emniyette hayatını kaybetti

Artvin'in Şavşat ilçesinde, zihinsel engelli kızının istismar edildiği iddiasıyla şikayet için gittiği emniyette rahatsızlanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Şavşat Emniyet Müdürlüğüne dün müracaat eden Nalan K, 23 yaşındaki zihinsel engelli kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla T.K'den şikayetçi oldu.
Emniyette rahatsızlanan Nalan K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 53 yaşındaki Nalan K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şikayet üzerine gözaltına alınan T.K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "istismar" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
