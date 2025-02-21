Kadın Sorunları Merkezi'nin Adı Değişti - Son Dakika
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Kadın Sorunları Merkezi'nin Adı Değişti

Demirel Üniversitesi'nin Kadın Sorunları Merkezi'nin ismi değişti, Atatürk ilkeleri çıkarıldı.

21.02.2025 12:01
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(ANKARA) - Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ismi "Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi" olarak değiştirilirken, merkezin görevleri arasında çalışmalarını "Atatürk ilke ve devrimleriyle kadınlara tanınan hakları savunmak, kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak" yürüteceği hükmü çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle "Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği"nde değişiklik yapıldı. Buna göre merkezin ismi "Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi" olarak değiştirildi.

"Atatürk ilke ve devrimleriyle kadınlara tanınan hakların savunulması" ifadesi kaldırıldı

Merkezin isminde yer alan "Kadın Sorunları" ibaresi gibi, merkezin amacı ve görevleri arasında yer alan "kadın sorunları" ibareleri de yönetmelikten çıkartıldı. Buna göre merkezin amacı "kadın ve aileyle ilgili her alanda araştırma yapmak" olarak değiştirildi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle merkezin görevleri arasında yer alan merkezin çalışmalarını "Atatürk ilke ve devrimleriyle kadınlara tanınan hakları savunmak, kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak" yapacağı ibaresi yönetmelikten çıkarıldı.

Kaynak: ANKA

Eğitim, Güncel, Hukuk, Kadın, Son Dakika

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