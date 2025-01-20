Kadın TIR Şoförü Yasemin Karabulut'un Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
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Kadın TIR Şoförü Yasemin Karabulut'un Hayali Gerçek Oldu

Kadın TIR Şoförü Yasemin Karabulut\'un Hayali Gerçek Oldu

Gaziantep'te 2 çocuk annesi Yasemin Karabulut, çocukluk hayali olan TIR şoförlüğünü gerçekleştirirken, eşinin de aynı mesleği yapması sayesinde zorlu yaşam koşullarını birlikte aşmaya çalışıyor.

20.01.2025 11:57  Güncelleme: 12:06
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GAZİANTEP'te 2 çocuk annesi Yasemin Karabulut (39), çocukluk hayali olan TIR şoförlüğü yapıyor. Kendisi gibi eşi Göksel Karabulut (48) da aynı firmada TIR şoförü olan Karabulut, Avrupa'ya yük taşıyor. İş nedeniyle eşiyle günlerce görüşemediklerini, bazen yollarda, bazen de gümrük kapılarında karşılaşıp, çay içtiklerini belirten Yasemin Karabulut, "Ev hayatımız pek olmuyor zaten" dedi.

Küçük yaşlarda şoförlüğe merakı olan Yasemin Karabulut, evlenip yuva kurduktan sonra bir süre öğrenci servisi kullandı. Çocukluk hayali olan TIR şoförlüğü için gerekli belgeleri tamamlayan Karabulut, çevresinin 'Yapamazsın' sözlerine inat, kentteki bazı firmalara iş başvurusu yaptı. Ancak Karabulut, kadın olduğu için olumsuz yanıt aldı. Karabulut, sonunda eşinin de TIR şoförlüğü yaptığı lojistik firmasında işe başladı.

Eşini de çocukluk hayaline ortak ettiğini anlatan Yasemin Karabulut, Eşimle birlikte aynı lojistik şirketinde çalışıyoruz. İkimiz de TIR şoförüyüz. Küçüklüğümden beri araçlara özellikle de TIR'lara karşı bir zaafım vardı. Büyük araç kullanmayı çok istiyordum ve TIR kullanmaya karar verdim. Birkaç firmaya başvuru yaptım ancak yapamayacağımı düşünüyorlardı ve kabul etmediler. Sona eşimin çalıştığı firmaya eşimi de ikna ederek başvurdum ve kabul edildim. Şimdi eşim gibi ben de Avrupa'ya yük taşıyorum dedi.

'ARTIK YOLLARDA KARŞILAŞIYORUZ'

Yaptıkları iş nedeniyle aile hayatlarının olmadığını belirten Karabulut, eşi ile güzergahları uyuştuğu zaman yollarda ya da sınır kapılarında buluştuklarını söyledi. Karşılaştığı zorluklara rağmen işini sevdiğini ve eşinin kendisine her konuda destek olduğunu söyleyen Yasemin Karabulut, Sürekli yollarda olduğumuz için eşimle günlerce görüşemediğimiz zamanlar oluyor ve sadece telefonla iletişim kurabiliyoruz. Zaman zaman gümrük kapılarında denk geliyoruz. Bu şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Ev hayatımız pek olmuyor zaten. İşimize odaklıyız ve işimizi severek yapıyoruz. Kadın olarak bu meslekte illaki zorluklar yaşıyoruz. Kişisel bakımlarımızı yapamıyoruz örneğin. Bu işi yapan erkek TIR şoförleri de beni görünce çok şaşırıyor. Eşimin desteğini çok fazla alıyorum. Her türlü zorlukta eşime ulaşıp ondan fikir alıyorum. Kadınlara da bu işi tavsiye ediyorum diye konuştu.

'EŞİMİN SEVDASI ÜZERİNE YOLLARA DÜŞTÜM'

Özel bir firmanın finans kısmında çalıştığını ve eşinin isteği üzerine şoförlüğe başladığını belirten Göksel Karabulut ise ayrı işleri çıktığı zaman evde birbirlerini beklediklerini söyledi. Eşini her konuda desteklediğini ifade eden Göksel Karabulut, "Eşimin sevdası üzerine başladım bu mesleğe. Eşim küçüklüğünden beri büyük araç kullanma sevdalısı. Eşimin sevdasının peşinden ben de devam ediyorum. Onu yalnız bırakmıyorum bu meslekte. İllaki zorluklarımız oluyor. Ancak işimizi severek yapıyoruz. Yeri geliyor ayrı düşüyoruz, uzun süre görüşemiyoruz. Yollarda karşılaşabiliyoruz. Kısa süreli de olsa yolda karşılaşınca çay, kahve içip görüşüyoruz, sonrasında herkes kendi yoluna devam ediyor. Eşimi de bu meslekte sonuna kadar destekliyorum ifadelerini kullandı.

Haber Kadir GÜNEŞ - Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP- DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadın TIR Şoförü Yasemin Karabulut'un Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika

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