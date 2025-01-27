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Kadın girişimcilerin ve işverenlerin haklarını korumak, iş yaşamında eşit fırsatlar sağlamak ve kadınların ekonomik güçlenmesini desteklemek amacıyla Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası (Kadın-TİS) kuruldu.

Kadın-TİS Genel Başkanı Esra Oksay, yaptığı yazılı açıklamada, sendikalarının 23 kadın girişimci ve işveren tarafından sendikacılığa yeni anlayış getirmek için 11 Ocak'ta kurulduğunu belirtti.

Sendikacılıkta ve çalışma hayatında kadına kadın bakış açısını görünür kılmak istediklerini ifade eden Oksay, şunları kaydetti:

"İlk genel kurulumuzu yaparak sendikamızı faaliyete geçirdik. Amacımız, kadın girişimci ve işverenlerin haklarını korumak, iş yaşamında eşit fırsatlar sağlamak ve kadınların ekonomik güçünü artırmak. Türkiye'nin ilk kadın sendikası Kadın-TİS olarak, kadın girişimciliği ve kadın istihdamını destekleyerek, kadınların toplumun önünde daha aktif olmasını istiyoruz. Sendikacılığa kadın eli değmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüm girişimci kadınları sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz."