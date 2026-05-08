Kadına Şiddetle Mücadele Bilgilendirmesi

TOKAT (AA) — Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Niksar Kaymakamı Kadir Perçi koordinasyonunda 6284 Sayılı Kanun kapsamında ilçede faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışan kadınlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

06-07 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenen çalışmalarda, kadınlara şiddetle mücadele kapsamında sahip oldukları haklar hakkında bilgi verildi. Ekipler tarafından dağıtılan broşürlerde, şiddete maruz kalan kişilerin yararlanabileceği haklar, şiddet uygulayan kişiler hakkında alınabilecek tedbir kararları ile şiddet mağdurlarının başvurabileceği kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgiler yer aldı.

Ayrıca kadınlara, acil durumlarda kullanılabilecek 112 Acil Çağrı Merkezi ile KADES uygulaması hakkında da bilgilendirme yapılarak, uygulamanın kullanım şekli anlatıldı.

Kaymakam Perçi, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık çalışmalarının önemine dikkati çekerek, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.