Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı Çalıştayı

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Darülaceze Başkanlığı ev sahipliğinde, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı (2026-2030) Hazırlık Çalıştayı" düzenlendi.

Darülaceze Başkanlığındaki programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Serap Özmen Çetin, bir toplumun en büyük sermayesi ve en büyük gücünün aile olduğunu, bunu her platformda dile getirdiklerini söyledi.

Kadın ve çocuk güçlüyse ailenin de güçlü olduğunu ifade eden Çetin, "Bir kadının mutsuz olduğu, her türlü olumsuzluğa, her türlü şiddete maruz kaldığı, çocukların kendini güvende hissetmediği bir ortamda sağlıklı bir aile yapısından bahsedilemez. Dolayısıyla güçlü aile güçlü kadınla mümkündür diyoruz." dedi.

Çetin, kadına yönelik şiddetin bireysel bir mesele olmadığını yıllardır ifade ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Aile yapımızı, toplum yapımızı, geleceğimizi etkileyen çok boyutlu bir mesele olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadele alanında güçlü bir işbirliği, kararlı bir duruşla çalışmaların yürütülmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda 5. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Kasım 2025 tarihinde ilan edilen temel bir politika belgesi niteliğinde. Ulusal eylem planındaki bu vizyonun sahada karşılık bulabilmesi için özellikle, yerelde güçlü bir işbirliğine ihtiyacımız var."

Çalıştayın düzenlenmesindeki amacın ulusal eylem planında yer alan stratejilerin, hedeflerin il eylem planına dönüştürülmesi olduğunu vurgulayan Çetin, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, kamu kuruluşlarının temsilcileri ve adliye temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulacak masalarda bu konunun tartışılacağını ve çalışmalarla güçlü bir eylem planının da hayata geçirilmiş olacağını söyledi.

Çetin, kadına yönelik şiddetle mücadelenin tek bir kurumun sorumluluğunda olmadığını aktararak, "Bu konu toplumun ve devletin ortak bir meselesi. Dolayısıyla ortak hareket edilmesi gereken bir alan. Bu güç de İstanbul'da var. Tüm kurumlarımızın, üniversitelerimizin ve adliyemizin de güçlü desteğiyle biz bu ortak çalışmaları, bu ortak mücadeleyi hep beraber yürütme konusunda da kararlılığımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan da eylem planının, önlerindeki 5 yıllık sürecin nasıl yol alınacağıyla alakalı sürecin belirlenmesi anlamında çok kıymetli olduğunu söyledi.

Turan, "Burada tartışacağımız tüm konuları tekrar tekrar masaya yatırıp, tekrar tekrar alt eylem planlarını oluşturarak ve dönemsel değerlendirmeler yaparak, bu 5 yıllık süreci daha güçlü, sonuçlarını daha verimli alabileceğimiz bir duruma sokmak istiyoruz." dedi.

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam da "Darülaceze'nin tarihinden gelen o birleştirici ve koruyucu ruhun bugünkü çalışmalarınıza rehberlik etmesini temenni ediyorum. Sizlerin sunacağı her görüş, şiddetsiz bir toplum inşa etme yolunda hayati bir yapı taşı olacaktır." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rabia Güngör, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı (2026–2030) Hazırlık Çalıştayı"nın tarihçesi ve yol haritasıyla ilgili sunum yaptı.

Programda, "Etkin hukuki koruma ve adalete erişim", "Davranışsal dönüşüm ve toplumsal katılım", "Şiddetsiz yaşam ve saygı kültürü", "Psikolojik iyi oluş ve sosyoekonomik güçlenme" ve "Risk odaklı ve uzmanlaşmış müdahale" konuları kurulan masalarda alanında yetkin kişilerce ele alındı.