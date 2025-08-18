Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı Tamamlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı Tamamlanıyor

18.08.2025 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile Bakanlığı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı hazırlık çalışmalarında sona geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı hazırlık çalışmalarında son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021-2025 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı uygulama sürecinin sona erecek olması nedeniyle ocak ayında başlanan ve 2026-2030 dönemini kapsayacak 5. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık çalışmalarında sona gelindi.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve geçmiş dönem uygulama deneyimlerinden elde edilen kazanımlar doğrultusunda hazırlanan 5. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık süreci bilimsel temele dayalı, yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir yaklaşımla yürütülüyor.

Eylem Planı'nın hazırlık aşamasında, uluslararası belgeler ve 32 ülke örneğini içeren doküman analizi, kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, uluslararası kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına yönelik "Stratejik Paydaş Anketi" ve taşra teşkilatında kadın hizmetleri alanında görev yapan personele yönelik "Personel Görüş Anketi" ile yeni dönem görüşleri ve önerileri derlendi.

Hazırlık aşamasında Bakanlığın tüm hizmet birimleri, dış paydaş kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılımıyla 28 odak grup görüşmesi gerçekleştirdi.

"Vatandaş Görüş Anketi" hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacak süreçte doküman analizleri, anketler ve odak grup görüşmelerinden elde edilen çıktılar doğrultusunda belirlenecek stratejik odak temalarda, ihtisas komisyon toplantılarının yapılması planlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla açılışı yapılacak ve eş zamanlı olarak icra edilecek toplantılarda kamu, akademi, sivil toplum ve uluslararası kuruluş temsilcileri de yer alacak.

Eylem Planı'nın sahaya dayalı, ihtiyaç odaklı ve uygulanabilir bir yol haritası niteliğinde olması amacıyla ülkenin 7 bölgesini temsilen belirlenen illerde düzenlenmesi planlanan "Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantıları" ile yerel dinamiklerin analizi, saha deneyimleriyle politika yapım sürecinin zenginleştirilmesi ve stratejik hedeflerin sahaya yansıtılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Aile Bakanlığı, Sivil Toplum, Politika, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı Tamamlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
11:35
Türkiye’nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 12:34:14. #7.11#
SON DAKİKA: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı Tamamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.