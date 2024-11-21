Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Farkındalık Çalışmaları

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(MUĞLA) - Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek farkındalık çalışmalarıyla ilgili sendika, dernek, siyasi parti, sivil toplum örgütleri, platformların kadın temsilcileri ve belediye meclis üyeleriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Köksal, "Bölünmeden, ayrışmadan yerelden bu mücadeleye nasıl bir ses vereceğimizi konuşmalıyız" dedi.

Başkan Köksal, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesi Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi'nde kent paydaşlarıyla bir araya geldi. Toplantı, Menteşe Belediyesi'nin kadınlara ve kadına yönelik şiddete karşı yaptığı çalışma ve projelerin katılımcılara anlatılmasıyla başladı.

Toplantıda konuşan Başkan Köksal, şunları söyledi:

"İlk defa, 100 yıl sonra bir ilçede kadın bir belediye başkanı oldu. Biz, bunu kadın mücadelesi açısından bir avantaja çevirip konuyla ilgili farklı ve etkin yöntemler belirlemeliyiz. Bugün bu samimi ortamda bir araya geldik. Bölünmeden, ayrışmadan yerelden bu mücadeleye nasıl bir ses vereceğimizi konuşmalıyız. Örneğin, Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı nasıl yürüteceğimizi hep birlikte, sizlerin fikirlerini de alarak belirleyeceğiz. '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında farkındalık yaratacak bir çalışma hazırladık ve bunu sizlerle paylaşacağız. Fikirlerinizi alacağız. Hep birlikte kol kola girelim, hedefimizi belirleyip ilerleyelim istiyoruz."

Toplantıya katılan kadınlar, toplantı ve sağlanan birliktelik için Köksal'a teşekkür ederek konuyla ilgili önerilerini paylaştı.