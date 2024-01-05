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Kadını Boğazından Vurarak Öldüren Şahıs Polise Teslim Oldu - Son Dakika
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Kadını Boğazından Vurarak Öldüren Şahıs Polise Teslim Oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 2 yıl önce boşandığı eşi Tülay Dağaşan'ı tabancayla boynundan vurarak öldüren Şefik Karaali, polise teslim oldu. Şahıs daha önce de defalarca ölümle tehdit ettiği öğrenildi.

Kadını Boğazından Vurarak Öldüren Şahıs Polise Teslim Oldu
05.01.2024 - 11:11,  Güncelleme: 11:12
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KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde sokakta 2 yıl önce boşandığı eşi Tülay Dağaşan'ı (44) tabancayla boynundan vurarak öldürüp kaçan Şefik Karaali (48), polise teslim oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Tülay Dağaşan, 2 yıl önce boşandığı Şefik Karaali'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan mermilerden 3'ünün boynuna isabet etmesi sonucu yaralanan Tülay Dağaşan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan Şefik Karaali ise olay yerine geldiği, şoförü olduğu servis minibüsüne binerek kaçtı. Tülay Dağaşan, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Şefik Karaali, dün gece saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Daha önce de Tülay Dağaşan'ı defalarca ölümle tehdit ettiği öğrenilen Karaali'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA
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