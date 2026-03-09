Kadınlar 8 Mart'ta Sokaklarda

(ANKARA)- Kadın Dayanışma Komiteleri'nin çağrısıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde çok sayıda kentte kadınlar sokaklara çıktı. Kadınlar, İstanbul ve Ankara'da TÜSİAD binası önünde toplanırken; İzmir'de eylemin adresi Buca Forbes önü oldu.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar, Kadın Dayanışma Komiteleri'nin (KDK) "8 Mart'ta hodri meydan, emeğimiz ve hayatımız için yolları ayırıyoruz" çağrısıyla sokaklara çıktı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla ve Sakarya'da eylemler gerçekleştiren kadınlar, kadın cinayetlerine ve sömürüye dikkati çekti.

İstanbul ve Ankara'da eylemlerin adresi TÜSİAD binaları oldu. İstanbul Beyoğlu'ndaki TÜSİAD binası önüne yürüyen kadınlar, "Kadınların kanı TÜSİAD'ın elinde", "Katil, ahlaksız NATO'cusun TÜSİAD", "Yaşasın 8 Mart", "Kadınlar size boyun eğmez", "Öfkeni örgütle, katillerden hesap sor" sloganları attı.

Kadın Dayanışma Komiteleri adına İstanbul'daki eylemde konuşan Damla Baytekin, şunları söyledi:

"Bugün biz kadınlar bitmek bilmeyen bir sömürü çarkının içerisindeyiz. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki o kadar çok canımızın derdine düştük ki cinayetleri konuşmaktan sömürüyü konuşmaya varamıyoruz bile. İşte bu yüzden yolları ayırma çağrısı yaptık. Emeğimiz ve hayatımız için yolları ayırıyoruz dedik. Çünkü biz iyi biliyoruz kardeşler bugün hayatımıza sahip çıkmanın yolu emeğimize sahip çıkmaktan geçiyor. Bu düzenle yolları ayırmaktan geçiyor. Aile yılında 294 kadın öldürülmesine sözde üzülen ama emekçileri 'Biz bir aileyiz' diyerek sömürenlerle yolları ayırıyoruz. Savaşlarda çocuklar kadınlar öldüğünde siyah ekranlarla sanal yaslara giren ama Filistin'de çocuklar katledilirken İsrail'le ticaretine devam edenlerle yolları ayırıyoruz. Kadınların, çocukların taciz edilmesine çok öfkeliler gibi yapıp yapmacık sosyal sorumluluk projeleri ile çocukları güya destekleyen ama Epstein sapıklığını yaratan düzenden beslenenlerle yolları ayırıyoruz."

"Emperyalistlerle pazarlık yapıp sonra da kadınların yanındayız demek çok kolay"

Emekçi halkların dayanışmasına tahammülü olmayanlar var bir de. 'Taa Küba'yla' dayanışıyormuşuz. Biz mesafeleri kilometre ile ölçmüyoruz Küba bizim yanıbaşımızdadır, bunu kıblesi 'taa Amerika' olanlar da çok iyi bilir, onların yanı başında da Epstein adası var. Ne diyorlar bu ara 'Türkiye'de sosyalist olmak kolaymış, Küba'ya selam' deyip geçermişsin. Ben söyleyeyim asıl Türkiye'de ne kolay. Türkiye'de kadınların en büyük katili patronların masalarından ayrılmayıp, tarikatlarla iş tutup, aşiretleri görmezden gelip, emperyalistlerle pazarlık yapıp sonra da biz kadınların yanındayız demek çok kolay."

Konuşmanın ardından sloganlarına devam eden kadınlar, TÜSİAD binasının önüne emekçi kadınları temsilen cübbe, mavi önlük, okul çantası, bebek bezi, tencere gibi eşyalar bıraktılar.

Ankara'da da adres TÜSİAD önü

Ankara'da Karum AVM önünde buluşan kadınlar, buradan gerçekleştirdikleri yürüyüş ile TÜSİAD'ın Ankara şubesi önüne giderek eylemlerini gerçekleştirdiler.

TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver, şöyle konuştu:

"Her 8 Mart'ta süslü püslü reklamlarıyla Kadınlar Günümüzü kutlayan, vitrinlerinden bugüne özel indirimleriyle boy gösteren şirketler… Peki o pırıltılarının arkasında ne var? Emek sömürüsü, mobbing, taciz, iş cinayetleri… Daha birkaç ay önce, Dilovası'nda parfüm üretiminin yapıldığı bir fabrikada yanarak yaşamını yitiren kadınlar var… Emeğimiz ve yaşamımız için dedik ya dostlar, işte bunlar için en başta bu ahlaksız patron sınıfı ile yolları ayırmamız gerekiyor. Kasalarını doldurmak için emeğimizi gasp eden, canımıza kasteden holdingler. İşte bugün tam da bu yüzden memleketin dört bir yanında bunların kapısına dayandık. Tam da bu yüzden bugün Ankara'da, bu ahlaksız sömürü düzeninin egemenlerinin en büyük temsilcilerinin TÜSİAD'ın kapısındayız."

"Kalabalık olan biziz"

TÜSİAD'a bakınca Trump'ı, Trump'a bakınca Epstein'ı, Epstein'a bakınca NATO'yu, NATO'ya bakınca siyasi iktidarı görüyoruz. Bunların hepsi birbirine göbekten bağlı. Peki neyi temsil ediyorlar? Bizim esas düşmanımızı, bu düzeni. Saydığımız onca şey, hepsi bu sömürü düzeni sürsün diye yaratılmış aparatlar. İşte bugün bu acizliği ilan etmek için buradayız. İşte tam da bu yüzden hodri meydan diyoruz. Çünkü kalabalık olan, haklı olan, güçlü olan biziz biliyoruz kardeşler. Konuşmaların ardından TÜSİAD önünde bir araya gelen kadınlar, hazırladıkları pankartları TÜSİAD'ın Ankara şubesine astı. Üzerinde "Sömürüldüğümüz, öldürüldüğümüz ahlaksız düzeninizi yıkacağız" yazılı pankartın TÜSİAD binasına asılmasından sonra eylem sona erdi.

İzmir'de kadınlar sokağa çıktı

İzmir'deki eylem ise Buca Forbes önünde gerçekleşti. Buca'da bulunan Yavuz Kitabevi önünde bir araya gelen kadınlar Forbes Caddesi boyunca bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından Forbes Meydanı'nda işçi kürsüsü kuruldu. Digel ve Atamay Tekstil işçilerinin birer konuşma gerçekleştirdiği kürsüde Temel Conta işçilerinin gönderdiği mesaj da okundu ve işçiler birer konuşma yaptı.