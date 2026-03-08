Kadınlar Günü Mesajı

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğanay, mesajında, kadınların emek, sabır, sevgi ve fedakarlıkla hayatın her alanına değer kattıklarını belirterek, "Toplumu şekillendiren, geleceğimizi aydınlatan ve azmiyle her zorluğun üstesinden gelen tüm kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.