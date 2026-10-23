Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı

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Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı
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ABD'nin Florida eyaletinde bir polis memurunun, sağlık kontrolü için gittiği evde ölü bulduğu 71 yaşındaki adamın kimliğini kullanarak mülküne yerleştiği ortaya çıktı. Yıllarca evde yaşayan ve tadilat yaptıran polis memurunun planı, hayatını kaybeden adamın mirasçılarının evi satmak istemesiyle deşifre oldu. Gözaltına alınan memur, 25 bin dolar kefaletle serbest bırakılırken hakkında beş ayrı suçlama yöneltildi.

ABD'nin Florida eyaletinde görev yapan bir polis memuru hakkında ortaya çıkan iddialar şaşkınlık yarattı. Lauderhill Polis Departmanı'nda görevli 35 yaşındaki Brian Louis Sguros'un, 2022 yılında evinde ölü bulduğu bir adamın kimliğini kullanarak mülküne yerleştiği belirlendi.

BBC'nin aktardığına göre olay, 71 yaşındaki Dennis West'in sağlık durumunun kontrol edilmesi için polise ihbarda bulunulmasıyla başladı.

Kontrol amacıyla eve giden ekipte bulunan Sguros, West'in doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini tespit etti. Ancak soruşturmaya göre polis memuru, bu olayın ardından adamın evini ele geçirmek için harekete geçti.

KENDİSİNİ ÖLEN ADAMIN ARKADAŞI OLARAK TANITTI

Broward County Şerif Ofisi tarafından yürütülen soruşturmada, Sguros'un adli tıp kurumuna kendisini Dennis West'in arkadaşı olarak tanıttığı ve hayatını kaybeden adamın hiçbir yakınının bulunmadığını söylediği ortaya çıktı.

Ancak yapılan incelemelerde ikilinin daha önceden tanıştığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı. Polis memurunun olay günü kullandığı yaka kamerasının görüntüleri de aralarında önceden bir bağlantı olmadığını gösterdi.

Üstelik West'in, memurun iddiasının aksine, hayatta olan akrabalarının bulunduğu belirlendi.

Sguros'un bu süreçte West'in cenazesinin yakılmasını sağladığı da bildirildi.

Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı

EVİNE YERLEŞTİ, YILLARCA KİMSE FARK ETMEDİ

Ağustos 2022'de West'e ait iki katlı eve taşınan polis memuru, yıllarca burada yaşamaya devam etti.

Sguros'un bu süre boyunca ölen adamın adına kayıtlı faturaları ödediği, evin kapı ve pencerelerini değiştirmek için 8 bin dolarlık izin başvurusunda bulunduğu tespit edildi.

Polis memuru, mülke 214 bin dolardan fazla harcama yaptığını ve gerçekleştirdiği tadilatlarla evin değerini artırdığını öne sürdü.

MİRASÇILAR EVİ SATMAK İSTEYİNCE HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Yıllarca fark edilmeyen olay, Dennis West'in mirasçılarının evi satmak için harekete geçmesiyle açığa çıktı.

Mahkeme belgelerine göre Sguros, evin tehlikeli durumda olduğunu ve işgalcilerin mülke yerleşmesini önlemek amacıyla burada kaldığını savundu.

Polis memuru, evin anahtarlarını gerçek sahiplerine teslim ettikten sonra ise yaptırdığı tadilatların karşılığında para talep etti.

BEŞ AYRI SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Broward County Şerif Ofisi tarafından gözaltına alınan Brian Louis Sguros hakkında görevi kötüye kullanma ve ölen bir kişinin kimliğini suç amacıyla kullanma da dahil olmak üzere beş ayrı suçlama yöneltildi.

25 bin dolar kefaletle serbest bırakılan polis memuru, görev yaptığı departman tarafından maaşlı idari izne çıkarıldı.

Sguros'un hakkındaki suçlamalara ilişkin henüz bir açıklama yapmadığı öğrenildi.

Kaynak: BBC
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