Kadınlar Günü'nde Eğlence Dolu Gösteri - Son Dakika
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Kadınlar Günü'nde Eğlence Dolu Gösteri

Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer'in yer aldığı 'Kaynat Bakalım' 8 Mart'ta sahne alıyor.

11.02.2025 20:16
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Oyuncu ve şarkıcı Nükhet Duru, oyuncu Nilgün Belgün ve sunucu Saba Tümer'in yer aldığı "Kaynat Bakalım" oyunu, ilk gösterimiyle 8 Mart'ta Maximum Uniq Hall'de izleyiciyle buluşacak.

Yapımını BKM'nin üstlendiği eğlence programında müzik, sohbet ve dans gösterileri izleyiciye sunulacak.

Programa ilişkin basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı Nükhet Duru, programda sürprizlerin yer aldığını aktararak, "Bizim arkadaş ve ayakları yere basan kadınlar olarak sıcak bir muhabbetimiz var. Mesleğimizde üçümüz de belli bir köşeyi tutmayı başardık. O yüzden ahenkli bir sohbetimiz ve arkadaşlığımız var. Bunu fark eden BKM ile güzel bir çalışma yaptık." dedi.

Saba Tümer'in etkinlikte şarkı söyleyeceğini dile getiren Duru, "Hayat zaten çok kısa. O yüzden hem birbirimizden keyif almaya hem de aldığımız keyfi karşıya yansıtmaya çalışacağız. Gelenler dünyayı unutup, bizi öyle izlesin ve gitsin. İleride turneler de olacak. Hatta ev ev gezeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Programın ismini Yılmaz Erdoğan koydu"

Sanatçı Nilgün Belgün, programda anılar, şarkılar, danslar, şakalar, aşklar, evlilikler ve tecrübelerin yer alacağını belirterek, "Üçümüz bir mavra yaptık ve ona herkes çok güldü. Oradan da işi kaptık. Derler ya 'Çok eğleniyoruz.' diye. Hakikaten eğleniyoruz. Zaten eğlendirici bir iş yapıyoruz. Gelenler de çok eğlenip mutlu olup gidecek." diye konuştu.

İlk gösterinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleşeceğine değinen Belgün, "Kadınlar Günü'nde kadın kuvvetleri olarak çıkıyoruz ortaya. Benim öngörülerime göre gerçekten güzel bir şov olacak. Güzel bir Kadınlar Günü olsun, biz de sahnede herkesi mutlu edelim istiyoruz. Bu zamanda gerçek ihtiyaç gülmek, eğlenmek." değerlendirmesinde bulundu.

Belgün, programda Uğur Babürhan'ın yönetmenliği üstlendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Çok şeker bir yönetmenimiz var. Bize çok destek veriyor. İyi bir iş çıkartırsak sebebi Uğur Babürhan'dır. Yılmaz Erdoğan da çok destek verdi. Hatta programın ismini o koydu. Onun kaleminden de faydalanıyoruz."

"Provalarda gülme krizine girdim"

Saba Tümer de programda yer alan hikayelerden bazılarını ilk kez dinlediğini ve çok şaşırdığını dile getirerek, "Bu proje Nükhet'in doğum günü gecesinde tesadüfen oluştu. Benim en büyük hayalimdi Nükhet ve Nilgün ile bir şey yapmak. Ben bunu hayal ettim, istedim ve oldu." dedi.

Provalarda her seferinde gülme krizine girdiğini söyleyen Tümer, "Öyle bir gülüyorum ki ne diyeceğimi unutuyorum. Gerçekten eğleniyoruz. Herkes de eğlensin, güzelce kafayı sıfırlasın, dağıtsın, bize eşlik etsin, kahkahalar atsın, şarkılar söylesin ve eve gidince de mutlu bir şekilde kafasını yastığa koysun istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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