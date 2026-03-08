Kadınlar için ADEM'de 162 Bin Katılım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınlar için ADEM'de 162 Bin Katılım

08.03.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 571 ADEM ile 162 bin kadının gelişimine katkı sağladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye genelinde 571 aile destek merkezi (ADEM) aracılığıyla geçen yıl 162 bin kadının sosyal, kültürel, kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakanlık, "güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye" ilkesiyle aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ADEM'lerde halk eğitim merkezlerinden gelen usta öğreticiler tarafından kadınlara yönelik bölgenin ihtiyaç ve taleplerine göre çeşitli mesleki kurslar düzenleniyor.

Merkezlerdeki "sosyal", "kültürel", "mesleki" ve "sportif" olmak üzere 4 başlıkta düzenlenen ücretsiz kurs ve faaliyetler, kadınların mesleki beceriler kazanmalarının yanı sıra sosyalleşmelerine, özgüvenlerini artırmalarına ve toplumsal hayata daha aktif katılmalarına da imkan tanıyor.

El sanatları, dikiş-nakış, giyim üretim teknolojileri, takı tasarımı, aile içi iletişim, bebek bakımı, bağlama, gitar, aşçılık, pastacılık, kuaförlük eğitimi yanı sıra sportif faaliyetler gibi farklı alanlarda açılan kurslara katılan kadınlar, ürettikleri ürünleri belirli aralıklarla düzenlenen kermeslerde satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Öte yandan bu merkezlerde seminer, konferans, kermes, fuar, gezi, piknik organizasyonları, tiyatro, sinema, film gösterimi ve sağlık taraması da gerçekleştiriliyor.

Çocuklar için kreş ve oyun odaları da hizmet veriyor

Daha fazla kadının kurs ve faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla ADEM'lerde 0 ile 6 yaş arası çocuklara yönelik kreş ve oyun odaları da hizmet veriyor. Böylece küçük çocuğu bulunan kadınların eğitimlere erişimi kolaylaştırılıyor.

Bu kapsamda Türkiye genelinde faaliyette olan 571 ADEM'den 162 bin kadın yararlandı.

Kursiyerlerin sosyal, kültürel, kişisel gelişimlerine katkıda bulunulması ve iş gücüne katılımlarının sağlanması amacıyla merkezlerin ihtiyaçlar doğrultusunda ülke geneline yaygınlaştırılmasına devam ediliyor.

Kurs ve faaliyetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını ADEM'ler üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlar için ADEM'de 162 Bin Katılım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
11:32
İsrail’den İran’ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
11:12
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
11:11
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı
Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 12:30:17. #7.13#
SON DAKİKA: Kadınlar için ADEM'de 162 Bin Katılım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.