Kadınlar İçin Dijital Güvenlik Çalıştayı - Son Dakika
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Kadınlar İçin Dijital Güvenlik Çalıştayı

Kadınlar İçin Dijital Güvenlik Çalıştayı

TOGÜ'de düzenlenen çalıştayda, kadınların dijital güvenliği ve şiddetle mücadele yolları ele alındı.

25.11.2024 16:19
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Kadınlar İçin Güvenli Dijital Gelecek: Şiddetle Mücadele ve Korunma Yolları" çalıştayı gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Pazar MYO Topluma Hizmet ve Sosyal Etkileşim Kulübü ile Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle düzenlenen çalıştay 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Çalıştaya, Tokat Valisi Abdullah Köklü, ve eşi Yasemin Köklü, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş, yaptığı konuşmada, hızla dijitalleşen dünyada tüm bireylerin dijital ortamlarda çeşitli risklerle karşı karşıya kaldığına işaret etti.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da "Dijitalleşmenin hızla ilerlediği çağımızda, teknolojinin sunduğu fırsatlar kadar bireylerin özellikle de kadınların karşılaştığı riskler de giderek çeşitlenmektedir. Bugün burada, kadınların dijital dünyada daha güvenli bir gelecek inşa edebilmesi için çözüm yollarını tartışacak, farkındalık yaratacak ve somut adımlar atılmasına katkı sunacak bir çalıştay gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Miraç Burak Gönültaş, "Siber Ortamlarda Kadınların Maruz Kalabileceği Muhtemel Şiddet Türleri ve Bu Mağduriyete Yönelik Sosyal Hizmet Yaklaşımı" ve Psikolog Sena Nur Oğrak, " Norveç'te Kadına Yönelik Dijital Şiddetin Boyutu ve Yaygınlığı: Mekanizmalar ve Çözüm Yolları" başlıklı sunum yaptı.

Kaynak: AA

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