Kadınlar için Farkındalık Semineri Düzenlendi

(ANKARA)- Kahramankazan Kadınlar Lokali'nde, Uzman Klinik Psikolog Züleyha Akdere tarafından "Kadın Olarak Hayatımın Neresindeyim?" konulu seminer düzenlendi. Seminerde, kadınların kendi kimliklerini inşa etme süreçlerinde yaşadığı içsel çatışmalar, toplumsal beklentilerle bireysel beklentiler arasındaki denge ve sağlıklı sınır koymanın önemi ele alındı.

Kahramankazan Belediyesi tarafından Kahramankazan Kadınlar Lokali'nde, Uzman Klinik Psikolog Züleyha Akdere'nin konuşmacı olduğu "Kadın Olarak Hayatımın Neresindeyim?" konulu seminer düzenlendi. Kadınların toplumsal rollerini, bireysel kimliklerini, yaşamlarındaki yerlerini, kendileriyle ve hayatla ilişkilerini fark etmeleri amacıyla gerçekleştirilen seminer, büyük ilgi gördü.

Farkındalıkları arttırmaya yönelik önerilerde bulundu

Uzman Klinik Psikolog Züleyha Akdere, kadınların kendi kimliklerini inşa etme süreçlerinde yaşadığı içsel çatışmaları, toplumsal beklentilerle bireysel beklentileri arasındaki dengeyi ve sağlıklı sınır koymanın önemini ele aldı. Seminer sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Akdere, kadınların farkındalıklarını arttırmaya yönelik önerilerde bulundu. Etkinliğe katılan kadınlar, seminerin kendileri için hem düşündürücü hem de kendilerini keşfetme konusunda teşvik edici olduğunu ifade ederek, benzer etkinliklerin devam etmesini dilediklerini belirtti.