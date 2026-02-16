Kadınlar Keçeciliği Yeniden Canlandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadınlar Keçeciliği Yeniden Canlandırıyor

Kadınlar Keçeciliği Yeniden Canlandırıyor
16.02.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Gönen ilçesinde kadınlar, keçeciliği canlandırarak hem kültürel mirası yaşatıyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Isparta'nın Gönen ilçesinde kadınlar, unutulmaya yüz tutan keçeciliği yeniden canlandırarak hem kültürel mirası yaşatıyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Yaklaşık 5 yıl önce 7 kadın tarafından kurulan ve bugün 24 ortağı bulunan Gülgönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle sürdürdükleri üretimle keçeyi yeniden hayatın içine sokuyor.

Kooperatifin yönetim kurulu başkanı ve Gönen Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapan Nazire Özsu, gazetecilere, keçeciliğe halk eğitim kurslarında başladıklarını söyledi.

İlk olarak keçe sabun ve lifli sabun ürettiklerini dile getiren Özsu, ürünlerin pazarlanması amacıyla 2020'de kooperatif kurduklarını belirtti.

Hem geçmişin mirası keçeciliği yeniden canlandırdıklarını hem de kadınların boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirerek aile ekonomisine katkıda bulunduklarını anlatan Özsu, "Kooperatif ile üretimi ve pazarlamayı birlikte yürütüyoruz. Kursiyerlerin yaptıkları ürünleri satıyoruz. Keçe ürünleri yurt dışında da ilgi görüyor. Geçen yıl ABD'ye ürün gönderdik. Kadınların el emeği ürünleri, uluslararası alanda da değer görüyor." diye konuştu.

Kooperatif ortağı emekli hemşire Zehra Çağlayan da iğneli ve ıslak keçe teknikleriyle uyku topları, kurutma makinesi topları, oyuncaklar, sabunlar ve çanta kumaşları ürettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Isparta, Güncel, Gönen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlar Keçeciliği Yeniden Canlandırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi

11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
400x kaldıraç tanıtıldı, kripto fenomenleri akın etti
400x kaldıraç tanıtıldı, kripto fenomenleri akın etti!
11:15
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 12:01:27. #7.11#
SON DAKİKA: Kadınlar Keçeciliği Yeniden Canlandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.