Kadınlara Yönelik Müstehcen İçeriklere Soruşturma
Kadınlara Yönelik Müstehcen İçeriklere Soruşturma

18.03.2026 15:34
Sosyal medyada kadınları aşağılayan içerikler nedeniyle bir şüpheli daha tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, sosyal medyada paylaşılan ve kadınlara yönelik aşağılayıcı, müstehcen içerikler barındırdığı değerlendirilen görüntülere ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı.

Başsavcılıkça, sosyal medyada "sosyal deney" adı altında paylaşılan ve kadınlara yönelik aşağılayıcı ile müstehcen içerikler barındırdığı değerlendirilen görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli'de gözaltına alınan şüpheli T.Ö.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan çalışmada, "@testotaylan" rumuzlu hesapta yayımlanan "SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ" başlıklı video ile "@SosyalMuhendisAkademi", "@Sosyalmuhendisk" ve "@sosyalmuhendisakademi" hesaplarından paylaşılan içeriklerin incelendiği belirtilmişti.

Bu içeriklerde, "sosyal deney" veya "eğlence" görüntüsü altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikte davranışlara yer verildiği ifade edilen açıklamada, bu eylemlerin toplumda sıradan ve kabul edilebilir gibi sunulduğu, bu durumun kadınlara yönelik tacizin normalleşmesine yol açabilecek bir algı oluşturma tehlikesi barındırdığı kaydedilmişti.

Açıklamada, ayrıca bazı içeriklerde genel ahlakı zedeleyebilecek müstehcen görüntü ve davranışların bulunduğu, bu içeriklerin sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırıldığının tespit edildiği aktarılmıştı.

Bu kapsamda başsavcılık tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "müstehcenlik" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, tespit edilen ve haklarında gözaltı talimatı verilen şüphelilerden Y.H. ile U.U.'nun İstanbul'da, ilgili içeriğin geniş kitlelere yayılması için kendi sosyal medya hesabında yayımlayan T.Ö.D.'nin ise Kocaeli'de gözaltına alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, İstanbul'daki şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulduğu kaydedilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımız insan onurunu, toplumsal barışı ve kamu düzenini zedeleyebilecek nitelikteki bu tür eylemler karşısında mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetki çerçevesinde gerekli tüm adli işlemleri kararlılıkla ve titizlikle yürütmeye devam edecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.H. ve U.U. "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "müstehcenlik" suçlarından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
