Kadınlardan Dayanışma: Kurabiyeler ve Pastalar Öğrencilere Ulaştı - Son Dakika
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Kadınlardan Dayanışma: Kurabiyeler ve Pastalar Öğrencilere Ulaştı

Kadınlardan Dayanışma: Kurabiyeler ve Pastalar Öğrencilere Ulaştı

Erciş'te aşçı yardımcılığı kursuna katılan kadınlar, yaptıkları yiyecekleri çocuklarla paylaştı.

19.02.2025 12:17
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Van'ın Erciş ilçesinde açılan aşçı yardımcılığı kursuna katılan kadınlar, yaptıkları kurabiye, yaş pasta, börek gibi ürünleri kırsal mahallelerdeki çocuklara ulaştırarak güzel bir dayanışma örneği sergiledi.

Kaymakamlık bünyesindeki Sahilkent Aile Destek Merkezi'nde, kadınların meslek sahibi olmasını sağlamak amacıyla geçen ay aşçı yardımcılığı kursu açıldı.

Kursa katılan 30 kadına, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde görevli usta öğreticiler tarafından yemek ve pasta yapımı konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Bu sayede yeni bilgiler öğrenen kadınlar, yaptıkları kurabiye, yaş pasta, börek gibi ürünleri ve dikiş-nakış kursunda hazırlanan beslenme bezlerini Oyalı Mahallesi'ndeki öğrencilere ulaştırdı.

Kaymakam Murat Karaloğlu ile mahalledeki okula giden kadınlar, yiyeceklerin yanı sıra kitap dağıtıp oyunlar oynayarak öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Karaloğlu, AA muhabirine, usta öğreticiler ve kursiyerlerin yaptığı ürünleri beslenme saatinde öğrencilere ikram ettiklerini söyledi.

Çocuklara kitap dağıtarak okuma etkinliği de yaptıklarını anlatan Karaloğlu, "Aile destek merkezimizde özenle hazırlanan beslenme bezlerimizi, mendillerimizi çocuklarımıza hediye ettik. Bu ilk ziyaretimizdi ama bundan sonra her hafta bir okulumuza giderek bu çalışmayı sürdürmeyi istiyoruz. Yıl boyunca bu çalışma sürecek. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

"Güzel bir dayanışma örneği oldu"

Usta öğretici Nahide Zorlu, geçen ay başlattıkları kursa kadınların ilgi gösterdiğini belirtti.

Kursiyerlerin kurs sayesinde yeni bilgiler edindiğini, yöresel yemekleri yapmayı öğrendiğini dile getiren Zorlu, şöyle konuştu:

"Kursiyerlerimiz farklı tarifler alıp evlerinde deniyorlar. Burada yaptığımız ürünleri haftada bir gün kırsal mahallelerdeki okullara götürüp öğrencilerimize ikram ediyoruz. Güzel bir dayanışma örneği oldu. Bu mutluluğa ortak olmak kadınların kursa bağlılığını artırıyor. Aynı zamanda kültürümüzü de canlandırmış oluyoruz."

Kursiyer Arzu Ulama da kurs sayesinde bilmedikleri yöresel yemekleri yapmayı öğrendiklerini bildirerek, "Kurabiyeler, pastalar, börekler, çorba çeşitlerini yapıyoruz. Unutulmuş tarifleri gün yüzüne çıkartıyoruz. Burada hazırlanan yiyecekleri öğrencilere ulaştırıyoruz. Çok güzel bir çalışma oldu. Mutlu olduklarını görünce seviniyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrenci Medine Çavaş, güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek, "Kaymakam'ımız buraya gelerek bizimle oyun oynadı, pasta ve hediyeler getirdi. Kitap okuduk, sohbet ettik. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

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