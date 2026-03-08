Kadınlardan Motor Sporları Şöleni - Son Dakika
Kadınlardan Motor Sporları Şöleni

Kadınlardan Motor Sporları Şöleni
08.03.2026 19:09
Nevşehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar motor sporları etkinliğinde co pilotluk yaptı.

NEVŞEHİR'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen motor sporları organizasyonuna şalvarlarıyla katılan kadınlar, co pilotluk yaptı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kapadokya Motor Sporları kompleksinde Sulusaray yolu üzerinde motor sporları alanına şalvarını alıp gelen kadınlara özel etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan 2025 Türkiye Ralli Şampiyonu Sevgi Aktürk, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınların gününü kutluyorum. Böyle bir organizasyona seve seve geldim. Kadınlarımız için burada olmaktan çok mutluyum. Benim için bir farklılık yok. Benim yanımda kadın olması çok hoşuma gidiyor. Co pilotum da bir kadın o yüzden çok mutluyum. Onlarla birlikte bu gösteriyi yapmaktan çok mutluyum" dedi.

Şalvarını alıp slalom etkinliğine katılan Ayşe Dönmez ise "Çok güzel bir duyguydu. Herkesin tatmasını isterim. Başkanımıza çok teşekkür ederim. O kadar zevkliydi" ifadesini kullandı.

Katılımcılardan Yeter Yeşiltepe de "Çok güzel ve çok heyecanlıydı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bize böyle bir adrenalin yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Heyecanlıydı. Muhteşemdi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Nevşehir, Etkinlik, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlardan Motor Sporları Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:02
Fenerbahçe’nin 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürpriz
18:31
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
17:40
İsrail’den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
SON DAKİKA: Kadınlardan Motor Sporları Şöleni - Son Dakika
