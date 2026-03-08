Kadınlardan Voleybol ile Sosyal Proje - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınlardan Voleybol ile Sosyal Proje

Kadınlardan Voleybol ile Sosyal Proje
08.03.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dilara Çiftçi, Aksaray'da kadınlar için voleybol takımı kurarak sosyal etkinlikler düzenliyor.

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde gazeteci Dilara Arslangedikli Çiftçi (30) kurduğu Tomris Hatun Voleybol Takımı ile kadınlara ücretsiz kurs verip, spor yaparak sosyalleşmelerine katkıda bulunuyor. Çiftçi, "Burada hep birlikte eğleniyoruz ve haftada bir gün toplanıp hem spor yapıp hem de sosyalleşerek bir nefes alıp mola veriyoruz. Kadınlar olarak bu yaptığımız etkinlikten çok memnumuz" dedi.

Aksaray kent merkezinde oturan gazeteci Dilara Arslangedikli Çiftçi, doğup büyüdüğü Ortaköy ilçesindeki kadınların sosyalleşmesi amacıyla voleybol takımı kurdu. Kendisi de okul yıllarında voleybol oynayan Çiftçi, ardından Ortaköy Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün desteğiyle de kadınlara voleybol oynamasını öğretti. Hafta da bir gün ilçeye gidip, kadınlara voleybol oynatan Dilara Arslangedikli Çiftçi, "Ortaköy ilçesinde memleketimde güzel bir etkinlik düzenlemek istedim. Kadınlar arasında sosyal bir etkinlik olsun ve sosyalleşelim, eğlenelim ve aynı zamanda spor yapalım istedim. Bu etkinliği İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Çetin ile paylaştım. O da bana destek vererek bu sahayı bize ayarladı. Bende etkinlik için kadınları çağırdım. İlçede ilk başladığımız zaman 40 kişiydik. Şu anda voleybolu gerçekten çok seven ve zevk alan kadın topluluğuyla 20 kadından oluşan bir takım oluşturduk. Takımımız geçtiğimiz aylarda Öğretmenler Günü yarışında, onur ödülü aldık. Burada hep birlikte eğleniyoruz ve haftada bir gün toplanıp hem spor yapıp hem de sosyalleşerek bir nefes alıp mola veriyoruz. Kadınlar olarak bu yaptığımız etkinlikten çok memnumuz" diye konuştu.

'BURAYI, HAYATA VERDİĞİMİZ MOLA OLARAK GÖRÜYORUZ'

Takımdaki kadınlardan Fatma Nur Güvercin (25), "Burada sosyalleşmek için gencinden, orta yaşlısına, ev hanımdan, öğrencisine kadar her kesimden kadın var. Bende KPSS öğrencisi olarak, kafamı ve bedenimi dinlendirebileceğim bir spor olarak görüyorum. Burayı, hayata verdiğimiz bir mola olarak görüyorum. Voleybolu ve takım ruhu nedir, onu hem öğreniyoruz hem de eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeter Doğan da (34) "2 çocuk annesiyim. Voleybol ile ilgilenmeye çok seviyorum. Ortaköy'de bir araştırma yaparak Dilara hocayla tanıştım. Çok güzel bir voleybol takımı vardı. Ben de bu guruba katıldım. Voleybol takımımızda 45 yaşında olan da var, 18 yaşında olan arkadaşımız da var" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlardan Voleybol ile Sosyal Proje - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
11:32
İsrail’den İran’ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
11:12
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
11:11
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı
Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 12:36:26. #7.12#
SON DAKİKA: Kadınlardan Voleybol ile Sosyal Proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.