Kadınların Kooperatiflerde Güçlendirilmesi Projesi Eğitim Toplantısı Düzenlendi

(ESKİŞEHİR) - S.S. Beylikova İlçe Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından Eskişehir Haykoop, Alman Kooperatif Konfederasyonu (DGRV) ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Kadınların Kooperatiflerde Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında eğitim toplantısı düzenlendi. Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, "Kadınlarımızın ekonomik yaşamda daha güçlü ve aktif bireyler haline gelmesini çok önemsiyoruz" dedi.

Beylikova Belediye Toplantı Salonu'nda bugün saat 15.00'te kadınların kooperatiflerde güçlenmesine yönelik düzenlenen eğitim toplantısına ilçe genelinden çok sayıda kadın katıldı. Eğitimde, kadınların kooperatifçilikteki rolünün artırılması, ekonomik hayata daha aktif katılımları ve kooperatifçilik bilincinin güçlendirilmesine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan S.S. Beylikova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı, Beylikova Süt Üreticileri Birliği Başkanı ve Belediye Başkanı Karabacak, şunları söyledi:

"Kadınlarımızın ekonomik yaşamda daha güçlü ve aktif bireyler haline gelmesini çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda hem belediye olarak hem de kooperatiflerimiz aracılığıyla kadınlara yönelik destekleyici çalışmalara devam ediyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz eğitim toplantısı, kadınların üretimde ve kooperatiflerde daha aktif rol almasının önünü açacak önemli bir adımdır. Katılım sağlayan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyor, bu tür eğitim ve projelerin artarak devam etmesini diliyorum. Ayrıca bu sürece katkı sunan tüm eğitmenlerimize ve emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum."

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve görüş alışverişiyle sona erdi.