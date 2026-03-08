Kadınların Ruh Sağlığına Dikkat Çekildi - Son Dakika
Kadınların Ruh Sağlığına Dikkat Çekildi

08.03.2026 09:07
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların ruh sağlığına yönelik farkındalık artırılmalı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Klinik Psikoloğu Pelin Ankay Kudu, kadınların annelikten çalışma hayatına kadar birçok sorumluluğu aynı anda üstlendiklerini ve bunun ruh sağlıklarına etki edebildiğini belirtti.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yalnızca kutlama günü değil aynı zamanda kadınların yaşam koşullarının ve ruh sağlığı haklarının da konuşulması gereken önemli bir gün olarak öne çıkıyor.

Kadınlar, annelikten çalışma hayatına kadar birçok rolü aynı anda üstlenirken çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını geri plana atabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen klinik psikolog Kudu, kadınların günlük yaşamda birçok sorumluluğu aynı anda üstlendiklerine, bunun ruh sağlığı üzerinde önemli etkiler oluşturabildiğine dikkati çekti.

Kudu, kadınların ruh sağlığına yönelik farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Kadınların anne, eş, çalışan ve evlat gibi birçok rolü aynı anda üstlenebildiklerini belirten Kudu, bu süreçte kadınların çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını geri plana attıklarına işaret etti.

Kudu, "Kültürel olarak kadın ruh sağlığı konusunda farkındalık çalışmalarına yeni başladığımızı söyleyebiliriz. Yapılan araştırmalar, kadınlarda depresyon, kaygı bozukluğu ve tükenmişlik gibi ruhsal sorunların erkeklere oranla daha sık görülebildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Toplumsal farkındalığı artırmamız gerekiyor"

Kadınların ruh sağlığı hizmetlerine erişiminin bazı bölgelerde sınırlı olabildiğini belirten Kudu, bu konunun da 8 Mart kapsamında gündeme getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kudu, "Türkiye'de bazı sivil toplum kuruluşları ve kurumlar, kadın ruh sağlığına yönelik birimler açmaya başladı. Bu çalışmaların desteklenmesi gerekiyor. Kadınların ruh sağlığı hizmetlerine erişimini artırmak için hem mekanizmaları güçlendirmemiz hem de toplumsal farkındalığı artırmamız gerekiyor." görüşünü paylaştı.

Kadınlara yönelik şiddetin yalnızca fiziksel boyutuyla ele alınmaması gerektiğini vurgulayan Kudu, psikolojik şiddetin de önemli bir sorun olduğuna dikkati çekti.

Kudu, "Bastırılmak, izolasyona uğramak, iş hayatından uzaklaştırılmak gibi durumlar da psikolojik şiddet kapsamına girer. Bu nedenle kadınların hem fiziksel hem de ruhsal güvenliğinin korunması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadın ruh sağlığı konusunda farkındalık yaratmak için önemli bir fırsat olduğunu belirten Kudu, "Kadınların kendi ruhsal ihtiyaçlarını fark etmeleri de büyük önem taşıyor. Kadın ruh sağlığı yalnızca bireysel bir konu değildir, toplumsal boyutu da olan önemli bir meseledir. Bu nedenle kadınların ruh sağlığına yönelik farkındalığın artırılması ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

8 Mart, Güncel, Son Dakika

