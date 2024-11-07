Kadınların Soyadı Düzenlemesi Tekliften Çıkarıldı - Son Dakika
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Kadınların Soyadı Düzenlemesi Tekliften Çıkarıldı

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CHP, 9. Yargı Paketi'nde kadınların soyadı düzenlemesini metinden çıkardı, kadınların tercihine bırakıldı.

07.11.2024 19:01
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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu gündemindeki  9. Yargı Paketi'nde yer alan kadınların soyadına ilişkin düzenlemenin teklif metninden çıkarıldığını açıkladı. Başarır, "İki gündür CHP bir direnç gösteriyor. Kadın istediği soyismini kullanır. Kendi soyismini de kullanabilir, eşiyle müşterek soyisimlerini kullanabilir ya da eşinin soyismini kullanır. Bu kadının takdirindedir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen ve kadınların sadece kendi soyadlarını kullanmalarına engel getiren düzenlemelerin de içinde yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ederken; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bu maddenin metinden çıkartıldığını duyurdu.

CHP'li Başarır, şunları söyledi:

"TBMM'de 9. Yargı Paketi görüşmeleri devam ediyor. En tartışmalı, en kabul etmediğimiz madde 'kadının soyisimi'. İki gündür CHP bir direnç gösteriyor. Kadın istediği soyismini kullanır. Kendi soyismini de kullanabilir, eşiyle müşterek soyisimlerini kullanabilir ya da eşinin soyismini kullanır. Bu kadının takdirindedir. Buna müdahale etmek AK Parti iktidarının ya da grubunun haddi değildir. Tüm grubun verdiği mücadele sonucunda bugün bu madde tekliften çıkartıldı. Ben grubuma, milletvekili arkadaşlarıma, kadın milletvekillerine, kadın örgütlerine, derneklerine, bu maddeye karşı çıkan milyonlarca Türk kadınına çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadınların Soyadı Düzenlemesi Tekliften Çıkarıldı - Son Dakika

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