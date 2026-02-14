Kadıoğlu Mısır'da Temaslarda Bulundu

(ANKARA) - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 11-14 Şubat'ta resmi ziyaret kapsamında Mısır'da temaslarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlı'ğından yapılan açıklamaya göre; Orgeneral Kadıoğlu, 13 Şubat'ta Mısır Hava Harp Okulu'nu ziyaret ederek yetkililer ve Harbiyelilerle bir araya geldi; uçuş ve akademik eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak teknik incelemelerde bulundu.

Ziyaret programı kapsamında Orgeneral Kadıoğlu, Kahire Büyükelçiliği'ni de ziyaret etti.