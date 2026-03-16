Kadir Gecesi Mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba mesajında, ramazan ayının manevi iklimi içinde idrak edilen Kadir Gecesi'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna bir gece olduğunu belirtti.

Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu ifade eden İba, bu mübarek gecede ellerin semaya açılarak edilen duaların kabul olması temennisinde bulundu.

İba, mesajında ramazan ayının rahmet, bereket ve mağfiret ikliminde toplumun dayanışma ruhunun daha da güçlendiğini ifade etti.

Tüm vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik eden İba, "Bu anlamlı gecenin Edirne'ye, Türkiye'ye ve tüm İslam alemine huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Ayrıca bu mübarek gecede yapılan duaların kabul olmasını temenni ediyorum. Bu manevi iklimi fırsat bilerek dargınlık ve kırgınlıkları kaldırmalı, elimizi ve gönlümüzü herkese açarak kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine katkı sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.