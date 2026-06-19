Kadir için gökyüzüne balonlar bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadir için gökyüzüne balonlar bırakıldı

19.06.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da lösemiyi yenen öğrenci Kadir Tuşa için okul arkadaşları balonlar bırakarak kutladı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde lösemiyi yenen ilkokul öğrencisi için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Gemlik 11 Eylül İlkokulunda öğrenim gören Kadir Tuşa'nın lösemi tedavisinin olumlu sonuçlanması okulda sevinçle karşılandı.

Tuşa'nın okula gelişini bahçede toplanarak kutlayan arkadaşları, gökyüzüne çok sayıda balon bıraktı.

Okul Müdürü Cüneyt Bıyıker, Tuşa'nın uzun ve zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini belirterek, "Sadece bir öğrencimizin sağlığına kavuşmasını değil, umudu, dayanışmayı ve sevgiyi de kutluyoruz. Kadir'in yeniden aramızda olmasından büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, Kadir Tuşa da kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadir için gökyüzüne balonlar bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorum’da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı
Mersin’de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı
Roblox Türkiye’de yeniden erişime açıldı Roblox Türkiye'de yeniden erişime açıldı
Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi
Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi
Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın genç yıldızlarını istiyor Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor

14:04
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
13:26
İBB yönetici Erhan Karaal’I kaçıranlar tanıdık çıktı Bomba detaylar
İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar
13:19
Acun Ilıcalı’nın takımı lige dev maçla başlıyor İlk rakip Manchester United
Acun Ilıcalı'nın takımı lige dev maçla başlıyor! İlk rakip Manchester United
13:01
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
12:23
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı
Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 14:15:46. #7.12#
SON DAKİKA: Kadir için gökyüzüne balonlar bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.