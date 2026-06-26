Kadirli\'de 26.06.2026 İçin Nikah Yoğunluğu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "26.06.2026" tarihinin uyumundan yararlanarak evlenmek isteyen çiftler, belediye nikah salonunda yoğunluk oluşturdu.

Kadirli Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuran ve hayatlarını akılda kalıcı bir tarihte birleştirmek isteyen 20 çiftin nikahı kıyıldı.

Özel tarihte evlenmek isteyen bazı çiftlerin nikahını Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar kıydı.

Nikah memuru Mehmet Eynallı, AA muhabirine, 26 Haziran dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Bugün çok sayıda talep aldıklarını belirten Eynallı, "Çiftlerimiz evlilik tarihlerinin unutulmaz olması için önceden randevularını oluşturup geldiler. Normal günlerde kıydığımız nikah sayısı 3 veya 5 iken bugün bu sayı 20'yi buldu. Tüm çiftlerimize mutluluk diliyorum." dedi.

Hayatını Ufuk Akyüzlü ile birleştiren İrem Alişan Akyüzlü, nikah için unutulmayacak bir gün seçtiklerini dile getirdi.

Süleyman Çelikten ile evlenen Coşku Bozdoğan da nikah tarihlerinin 26 Haziran'da kıyılmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.