Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.
Çalışmalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 litre kaçak içki ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de yapılan asayiş uygulamalarında 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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